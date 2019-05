Nuevo sábado, nueva lista

Nos acercamos a la última lista de mayo, y ya no podemos pensar en otra cosa que no sea en quién será el próximo número uno de LOS40. Esta semana se barajan dos opciones: el continuismo, es decir, que alguno de los artistas que ya ha sido líder repita en lo alto, o ruptura, que alguno que aún no lo ha sido se haga con la preciada medalla de oro. Los cuatro primeros puestos se alinean en la primera opción: Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin (que actualmente ocupan la primera plaza), DVicio y Taburete (#2), Panic! at the Disco (#3) y Ava Max (#4). Entre ellos se han repartido nueve semanas en el número uno este 2019.

Pero también podría ocurrir que alguno de los nombres que espera encaramarse a lo más alto lo lograra este sábado. En el #5 están Rosalía, J Balvin y El Guincho con Con altura. ¿Será esta la semana en que Rosalía logre su primer número uno en LOS40? Podría ser. En el #6, Robin Schulz, y en el #7, Jonas Brothers, también cuentan como favoritos.

Ver esta publicación en Instagram 🎵🇫🇷 Una publicación compartida de Jonas Brothers (@jonasbrothers) el 22 May, 2019 a las 3:55 PDT

La emoción rodea, además, a las canciones que pueden incorporarse como novedades. Contra todo pronóstico, el pasado sábado Ed Sheeran y Justin Bieber se quedaron fuera con I don't care, el tema que han grabado a medias y que ha convulsionado el mundo del pop. Es de esperar que sus fans les hayan apoyado con especial énfasis para que esta semana lo consigan. También parten como candidatos Maluma, Zara Larsson y Dani Fernández. La llave la tienes tú con el HT #MiVoto40.

Los oyentes sois parte indispensable del programa, y ya sabes que eso tiene recompensa. Este sábado sortearemos 4 iPhone XR, uno cada hora, entre aquellos que envíen PREMIO al 23040. Por votar en antena, regalaremos cuatro entradas para el Parque Warner y el libro Ocho millones de dioses, de David B. Gil.

Todo esto (y más) es lo que tenemos para ofrecerte este sábado por la mañana. Cuatro horas de buena música y la mejor radio que no deberías perderte, porque siempre hay sorpresas… ¡Te esperamos!