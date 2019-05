Adam Lambert no está interesado en hacer nueva música de Queen: “Queen es Freddie”

Gracias al taquillazo de Bohemian Rhapsody en cines, Queen parece estar viviendo otra vez una de sus mejores épocas. Con los éxitos de la banda británica sonando por todo el globo, las giras de los últimos años cuelgan el cartel de sold out allá a donde van. Con este ritmo, parecería algo lógico que la banda siguiese explorando nueva música, aunque no para el solista actual.

Adam Lambert, la nueva voz de Queen desde 2009, habló en una entrevista para Hunger TV sobre lo que la gente debería esperar de él como parte de la gira con Queen. Afirmó que podrían esperar nuevos contextos y visuales para los conciertos, aunque no nuevo material. “No estoy seguro de que tenga sentido grabar nueva música porque no sería Queen; para mí Queen es Freddie” declaró el estadounidense, que desde sus inicios con la banda siempre ha respetado y venerado la figura de Freddie Mercury.

Lo cierto es que los componentes originales que siguen en la banda, Brian May y Roger Taylor tampoco están interesados en nuevo material. Después de implicarse en el proceso creativo de Bohemian Rhapsody, May sigue en la NASA como uno de sus mejores divulgadores y Taylor sigue su carrera en solitario.

Así, Queen se mantendrá con los éxitos que les lanzaron al estrellato. Lo cierto es que, de grabar música nueva, no sería lo primero que el grupo hiciese tras la muerte de su primer vocalista, pues ya en 2006 publicaron The Cosmos Rocks, un disco de May, Taylor y Paul Rodgers como vocalista con 15 temas inéditos.