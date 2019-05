Jennifer López relanza ‘Medicine’ junto a Steve Aoki

Si la materia prima ya era buena, los arreglos de Steve Aoki convierten Medicine en un temazo de lo más bailable. Jennifer López se transforma en una stripper para deleitarnos con su manejo del pole-dance, algo que ya había demostrado en la versión original junto a French Montana.

La apuesta audiovisual del remix dista mucho del primer Medicine. Ahora vemos a JLo con poca ropa, bajo luces rojas y azules en un fondo oscuro, humo, destellos...todo indica a que este remix está destinado a sonar en las discotecas de medio mundo. ¡Y ojalá lo haga! Porque tal y como rompe esta producción de Steve Aoki es imposible quedarse parado.

El Medicine junto a French Montana fue el primer single de la cantante en 2019 y se ha convertido en otro de sus éxitos, aunque no es comparable a sus anteriores hits como El Anillo, Ain't Your Mama o el ya clásico On The Floor junto a Pitbull. Medicine fue lanzado el 7 de abril y acumula 20 millones de reproducciones en YouTube.

En el videoclip podemos ver cómo JLo sigue manteniendo el cuerpazo del que siempre ha hecho gala y que no duda en exhibir con gran poderío. A sus 49 años está en uno de sus mejores momentos, próximamente la veremos en el cine dando vida a una stripper en una película en la que también actuará Cardi B. Además, se acaba de prometer con su novio Álex Rodríguez.

Lo que está claro es que sigue siendo una diva y aún tiene mucho talento que ofrecer. Hasta nueva música, nos quedamos bailando el remix de Mecine. ¡Temazo!