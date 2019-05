La banda sonora de ‘Rocketman’, ya a la venta, promete una reinvención de los éxitos de Elton John

Rocketman promete ser uno de los biopics más fantasiosamente reales de los últimos años, aunque no es de extrañar si se trata de Elton John. Con el cantante en la producción ejecutiva, Taron Egerton ha estado bien asesorado a la hora de preparar el personaje. Aunque su participación en la película non solo se ha quedado ahí: También ha interpretado la banda sonora.

Rocketman: Music from The Motion Picture está disponible desde el 22 de mayo, coincidiendo con el estreno de la película en todo el mundo, excepto en España, que habrá que esperar al día 31 del mismo mes.

Con un total de 22 canciones interpretadas por el reparto de la película, destacan éxitos del británico totalmente renovados, como Your Song, I’m Still Standing o Saturday Night's Alright (que promete una de las mejores secuencias de la cinta). Además, la guinda del disco la pone (I'm Gonna) Love Me Again, un dueto entre Taron Egerton y Elton John.

Egerton, que no es ningún novato con la música de Elton John (de hecho impresionó al cantante con su versión de uno de sus temas en la película infantil ¡Canta!) se ha mostrado tremendamente agradecido por poder poner voz a los éxitos que se interpretan enel filme. También ha destacado como, gracias a la ayuda del productor y compositor Giles Martin han conseguido reinventar las canciones para que sean osadas aunque fieles a su forma original.

Parece ser que es una buena etapa para los biopics musicales, pues el estreno de Bohemian Rhapsody fue todo un éxito en taquilla y en listas, reposicionando los éxitos de la banda en todas las listas de éxitos. ¿Podrá batir su récord Sir Elton John y su Rocketman?