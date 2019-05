Ruth Lorenzo: “Mientras nos sigan viendo como un par de tetas y un culo andante no llegamos a ningún sitio”

Ruth Lorenzo es una de esas artistas españolas que de una manera u otra siempre está presente, sobre todo, desde que representó a España en Eurovisión. La gente apoyó su candidatura y siguen mostrándose fieles a sus proyectos.

Está contenta con la acogida que ha tenido este último año su Loveaholic. La ha mantenido sobre los escenarios. Precisamente tiene pendiente un concierto que será muy especial para ella el 13 de junio en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Avisa: Habrá sorpresas.

De su concierto, de lo que ha sido este último año, de su papel de Dios en La llamada, del creciente empoderamiento femenino o del apoyo que recibe de la comunidad LGTBiq+ hemos estado charlando con ella.

13 de junio concierto en el Nuevo Apolo, ¿un concierto más para ti o algo especial?

Especial, aparte de porque el sitio es espectacular, super bonito, es una fecha importante porque es Madrid porque siempre tengo una muy buena acogida aquí y en el escenario he podido hacer lo que quería hacer en cuestión de producción, de luces, de sonido, todo, así que vengo con ganas.

¿Qué es eso que querías sobre el escenario? ¿Qué va a ver la gente que se acerque?

Sobre todo el repertorio que más me gusta cantar. Hay canciones de antes, del nuevo disco y alguna canción inédita…algún momentazo que nadie se espera y en función de la energía que se genera, mucho rock and roll, mucha fuerza y mucha emoción.

Entre esas sorpresas que comentas, ¿habrá alguna colaboración?

Tengo un invitado especial pero no quiero decir quién. Lo dejamos para ese día.

¿Alguien con quien ya te hemos visto cantar?

No, no me habéis visto cantar con él.

¿Veremos esa guitarra customizada que me flipa?

¿Has visto qué chulada? Sí, la veréis. Además es que cuando me la cuelgo no me la quiero volver a quitar, es como ‘déjamela puesta’.

Cuidas mucho la puesta en escena, incluido el vestuario, ¿no?

En este concierto viene diferente porque para mí Madrid es una fecha especial y quiero darle un extra.

Más de un año de Loveaholic, ¿qué balance haces?

Está envejeciendo muy bien, sobre todo en cuestión de sonido. La música va tan rápido ahora. Estoy tan contenta con la producción, el sonido, por cómo funciona en directo, que lo hace muy bien, estoy feliz. Cada vez que voy a cantar a algún sitio alguna canción del disco siempre se posiciona otra vez por arriba de las listas de ventas y eso siempre es buena señal.

Escribías en redes que había sido una etapa de mucho amor, ¿en qué sentido?

El amor lo cura todo y cuando hablo del amor no hablo sólo del enamoramiento, del amor en general. Y le tengo tanto amor a la música, tanto amor a mi trabajo, tanto amor a lo que hago y a la gente que hace que sea posible que me he visto bañada en amor, alcoholizada en amor, este año.

Te veíamos escribir hace unos días: “De vuelta al estudio. Hay un single que grabar”. Cuéntanos detalles.

Mi nuevo single, que sale a finales de junio, que lo cantaré por primera vez el día del Apolo y con muchas ganas de mostrarlo. Muchas, muchas ganas. Ha vuelto a nacer en inglés, se llama Underworld, que significa Inframundo, y está basado en los 7 pecados capitales. Hasta ahí puedo leer.

¿Y hay vídeo?

Estamos en ello, va a ser un vídeo muy especial.

¿Será un single o el adelanto de un proyecto de álbum?

No me estoy planteando ningún orden. Voy a empezar a componer. Para Loveaholic hice más de 60 temas, muchísimas canciones. Ahora que he vuelto a componer ya tengo cuatro temas nuevos, de aquí a dos meses, habrá 12 temas nuevos…luego veremos qué hacemos con esas canciones. Hoy en día la música se mueve un poco libremente.

Dices que tienes 4 temas nuevos, uno de ellos Underworld que sigue siendo en inglés. En la era de lo latino, ¿no te has replanteado el idioma?

Soy un salmón. El resto de los temas vienen en castellano. Mi primero disco fue de arriba abajo en castellano. Este ha sido en inglés casi mayoritariamente en inglés, salvo dos canciones y el siguiente, yo creo que va a ser una mezcla. De hecho, tengo una colaboración super chula, que me gustaría poder lanzarla de aquí a poco, con un grupo sueco y un rapero japonés. Pienso que la música no tendría que tener limitaciones.

Pero al final hay tendencias y las colaboraciones de hoy en día nos están permitiendo ver a artistas anglo cantar en castellano, por ejemplo…

Claro, son las colaboraciones que están pasando que me parecen magníficas. Ver a Madonna meterle caña a Maluma es una pasada. Pero creo que siempre ha pasado, lo que pasa que a lo mejor ahora hay más repercusión de redes y medios. La isla bonita de Madonna es de hace… y las canciones de Enrique Iglesias con colaboraciones con americanas, de hace más de 20 años. Lo que es guay es ver el tipo de colaboraciones que se hacen.

También has colaborado con Famous. Tienes en común con él el hecho de haber roto estereotipos sobre Dios. Él como negro y tú como mujer en La llamada, ¿qué te aportó esa experiencia?

Ha sido una experiencia muy bonita. Es un musical con un movimiento social muy bestia y muy necesario. Para mí que los Javis hayan contado conmigo para ser la primera mujer Dios… Normalmente se entiende la relación de María con Dios como un enamoramiento pero de repente se convierte en una sensación de madre protección y aspiracional, como querer esa mujer empoderada.

Dios hecho mujer en los tiempos de empoderamiento femenino, ¿tú has notado que las cosas están mejor para las mujeres en estos tiempos?

Yo noto un cambio en las mujeres dentro de la industria y en su discurso pero todavía no me notado un cambio de la industria en el discurso de la mujer. Queda trabajar por hacer. Mientras nos sigan viendo como un par de tetas y un culo andante, donde sólo se promueva, el uso del cuerpo de la mujer para la satisfacción del hombre no llegamos a ningún sitio. Madonna lo ha hecho bien, porque lo ha hecho totalmente al revés. Todavía no estamos ahí.

Otra causa con la que tú te has involucrado mucho es la de la comunidad LGTBiq+, tienes un público gay muy fiel, ¿ahí hemos avanzado más?

Se ha avanzado muchísimo. Me da miedo que se dé un paso atrás por miedo de la sociedad, no sé qué miedo hay con la libertad en el amor y otra vez volvemos a las putas etiquetas. Tú eres hombre tienes que estar con una mujer. Tú eres hombre pero te sientes mujer, no puede ser, porque tú tienes que ser un hombre. ¿Qué son estas etiquetas? Lo hacemos con todo, desde mi música hasta la libertad del amor de un ser humano. Joder, has nacido hombre y te sientes mujer y eres mujer y quieres estar con una mujer porque sexualmente te gustan las mujeres, ten la libertad de ser tú y de que la sociedad no te etiquete. De repente somos tan ordenados…

Pero se ha avanzado. Hace unos años hubiera sido un shock un vídeo como el de Vanesa Martín con Adriana Ugarte y hoy entra dentro de la normalidad, ¿no?

Impensable…es maravilloso. Los artistas siempre han sido revolucionarios. De Bob Dylan a lo que ha hecho Vanesa Martín, siempre se ha sido revolucionario, que ahora está cogiendo más fuerza, sí, que la sociedad lo vea con otros ojos…eso es diferente. A nivel de sociedad nos queda mucho por hacer. Yo, de gente de mi alrededor, todavía escucho comentarios homófobos.

Eres una mujer inquieta por naturaleza y llena de ideas y de ganas… ¿qué estás preparando ya?

Con un buen cambio de todo.

¿Te quedas en España?

No lo sé. Voy a volver a Inglaterra y es que no te puedo decir mucho más porque se está trabajando mucho para hacer algo muy guay.

¿Tendremos que esperar mucho?

Unos mesecillos, deja pasar el verano.