Leiva, Juanes, Miki y Tony Aguilar analizan la figura de un icono: Elton John

Su visión de la música y el arte, su enorme sensibilidad, su perseverancia... Quizás no hay una sola clave de su éxito, pero lo que es incuestionable es que aquel niño prodigio británico nacido como Reginal Dwight supo gestionar bien su talento para volver a nacer como Elton John, que con los años se convertiría en uno de los más grandes iconos de la música pop contemporánea - como de alguna manera auguraba en su canción Rocketman-.

De este tema icónico de Elton toma su nombre el biopic sobre el cantante, que se estrena en cines el próximo 31 de mayo y que será un recorrido por la emblemática figura del artista, poniendo así el broche de oro a toda una carrera musical. Más de 50 años sobre los escenarios, 30 álbumes de estudio publicados y más de 300 millones de discos vendidos.

Intérprete, autor y músico increíble (...) ha sido muy valiente con sus textos, ha tenido un compromiso flipante con las canciones y con el glam, por lo tanto tiene todos mis respetos - LEIVA

Con motivo del estreno de la película Rocketman y como homenaje al autor de melodías increíbles, analizamos qué ha supuesto su música con artistas consagrados como Leiva y Juanes y otros de nueva generación como Sebastian Yatra, Miki Núñez o Famous. Se unen a la conversación Tony Aguilar, Cristina Boscá, Dani Moreno y nuestros compañeros de LOS40 Classic Javier Penedo y Andrea Sánchez.

Sin duda, es "uno de los grandes cantantes de la historia de la música reciente y tuve la oportunidad de conocerlo hace unos cinco años en los Grammy, donde interpreté un fragmento de una de sus canciones", nos cuenta el colombiano Juanes.

"Como artista y como compositor es un referente", apunta Miki Núñez en este reportaje, que confiesa que una de las canciones que más le marcó de Elton fue Can you feel the love tonight, tema de la banda sonora de El Rey León.

Para Leiva no hay discusión: "Intérprete, autor y músico increíble, que ha contribuido a cambiar el rumbo de la historia de la música pop, indudablemente. Ha sido muy valiente con sus textos, ha tenido un compromiso flipante con las canciones y con el glam, por lo tanto, tiene todos mis respetos", cuenta el madrileño, para quien Tiny dancer es su composición favorita. "Me parece la canción más bonita y me recuerda a una época de mi vida alucinante. Es que lo contiene todo: letra perfecta, música perfecta, interpretación perfecta".

"Más allá de ser un excelente pianista, icono del rock, icono gay y un tipo muy comprometido, es un artista que ha sobrepasado lo musical para instalarse en la cultura popular", resalta Javier Penedo de Elton.

Como expone Tony Aguilar, pocos artistas pueden presumir de haber estado como él tantas semanas en la lista Billboard de USA. "Durante 30 años consecutivos nunca faltó una canción de Elton John en los 100 primeras posiciones de la lista estadounidense Billboard".

SOBRE LA PELÍCULA ROCKETMAN

Rocketman narra la historia personal y sin censura de los años que hicieron famoso a Sir Elton John. Protagonizada por Taron Egerton, Jamie Bell como el antiguo letrista y socio de Elton, Bernie Taupin; Richard Madden como el primer manager de Elton, John Reid y Bryce Dallas Howard como la madre de Elton, Sheila Farebrother.

Dirigida por Dexter Fletcher y producida por Matthew Vaughn, David Furnish, Adam Bohling, David Reid, cuenta como productores ejecutivos con el propio Elton John, Steve Hamilton Shaw, Michael Gracey y Claudia Schiffer.

La película sigue el fantástico viaje de transformación del tímido prodigio del piano Reginald Dwight a la superestrella internacional Elton John. Esta historia inspiradora, ambientada en las canciones más queridas de Elton John e interpretada por la estrella Taron Egerton, cuenta la historia de cómo un chico normal de un pueblo pequeño se convirtió en una de las figuras más icónicas de la cultura pop.

Rocketman se estrena el 31 de mayo en cines y para ir abriendo boca, nada mejor que ponernos en bucle la banda sonora.