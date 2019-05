Taylor Swift y la pregunta que no quiso responder

Hablaba no hace mucho con Samanta Villar sobre el machismo que hay en las entrevistas a mujeres reconocidas que suelen girar en torno a cómo compaginan su vida laboral con la familiar. Se les pregunta por la maternidad y eso está bien pero, como decía la periodista, ¿por qué no se les pregunta a los hombres por las mismas cuestiones?

Eso mismo es lo que piensa Taylor Swift que no ha dudado en darle un zasca a un periodista de un medio alemán por considerar machista una de sus preguntas. Durante su conversación no dudó en recordarle que está a punto de llegar a la treintena y su interés estaba en saber si con esa edad se estaba planteando dar una oportunidad a la maternidad y tener hijos.

“No creo que a los hombres les hagáis esa pregunta cuando cumplen 30 años así que no voy a responder a eso”, contestaba rotunda para dejar clara su postura respecto a ciertos roles asumidos históricamente sobre el papel de la mujer y el hombre.

Aun así, se ablandó un poco y contestó de una manera general: “Oigo a otros decir que en la década de los 30 han tenido mucho menos estrés y ansiedad que en la de los 20 y creo que es porque los 20 son para ganar experiencia, descubrir qué queremos hacer en la vida, equivocarnos y cometer errores”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 26 May, 2019 a las 5:29 PDT

La cantante se encuentra sumergida en la promoción de su nuevo single ME!, que avanza un disco del que todavía no ha desvelado muchos detalles. En la misma entrevista aseguró que escucharemos cosas nuevas que antes no había hecho, que habrá algún trasfondo político y que no es tan oscuro como Reputation. Ahora son sus fans los que intentan adivinar cosas como el título.

Lo que está claro es que no vamos a conocer mucho de sus planes personales porque no está dispuesta a compartirlos. Sabemos que sigue manteniendo una bonita relación con el actor Joe Alwyn con el que procura no compartir muchos momentos de focos pero de cuáles son sus proyectos como pareja, no es una cosa de la que suela hablar.