El día que Take That debutaron en el nº1 y colapsaron los estudios de LOS40

Back for good fue el debut de Take That en el nº 1 de LOS40 y de otras muchas listas en todo el mundo. Gary Barlow escribió la canción en 15 minutos y años después, donó el manuscrito original de la letra a Teenage Cancer Trust. La subasta se cerró con una puja máxima de 1.370 €.

Después, el grupo logró otros dos números 1 más, pero ya sin Robbie Williams en el grupo entre el 27 de Mayo y el 2 de Junio de 1995, Back for good lideró la lista de LOS40. Poco después, el 8 de Junio, Take That ofreció un concierto 'Básico 40'. Fue esta versión 'básica' del tema la que sonó en la emisora desde el 1 de julio hasta su salida definitiva el 21 de ese mismo mes.

Juanma Ortega recordaba así la visita de Take That a LOS40: "Vinieron Take That y las fans tomaron literalmente al asalto la entrada del 32 bis. El problema de seguridad fue complejo hasta el punto de encontrarnos, en plena entrevista, con chicas saltando al estudio tras trepar por la fachada hasta la octava planta. El entonces director de Los 40, Luis Merino, junto al que ahora es Jefe de Emisiones, Alberto Ruano, tuvieron la genial idea de descolgar un micrófono desde el balcón para poder interactuar con las adolescentes que llevaban radio. Se estableció entonces un irrepetible diálogo entre los saludos del grupo en el estudio y los gritos de sus fans en la calle".

Back for good es una canción de la banda británica Take That, una de las boybands más importantes de la historia ,formada en Manchester en 1989 por Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange y Robbie Williams. Se incluyó en el tercer álbum de estudio del quinteto, titulado Nobody else, que se publicó 8 de mayo de 1995. Se convertiría en el último álbum de la banda antes de su disolución en 1996. Igualmente, fue el último en el que participó Robbie Williams.

Take That - 'Back for Good'

La primera vez que Take That cantó Back for good fue durante la ceremonia de los Brit Awards 1995 celebrada el 20 de febrero en el Alexandra Palace de Londres. Creó tal expectación, que la demanda del tema superó todas las expectativas. Hasta tal punto que el sello discográfico se vio forzado a adelantar la fecha de lanzamiento, poniéndolo a disposición de los medios de comunicación seis semanas antes del lanzamiento. Fue un hecho sin precedentes. Todo esto ocurría en una época anterior a YouTube y Spotify,

El vídeo de Back for good es relativamente simple, pero con el tiempo se ha vuelto icónico. Está grabado en blanco y negro y muestra a la banda caminando y bailando bajo la lluvia. Los coches que se ven son un Chevrolet Impala de 1958 y un Mercury Custom de 1951. Se rodó en los Pinewood Studios. Debido al tiempo que permanecieron a la intemperie, con frío y bajo la lluvia, varios miembros de la banda enfermaron después con gripe. El vídeo, que suma más de 43 millones de visualizaciones, ha influido en las interpretaciones en directo de la canción. En su puesta en escena, el grupo utiliza a menudo lluvia artificial cuando la canta.

La banda británica Take That en 1992: Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange y Howard Donald. / Tim Roney/Getty Images

Barlow donó el manuscrito original con la letra de Back for good para recaudar dinero con destino a la organización benéfica Teenage Cancer Trust. Barlow escribió la letra con un bolígrafo de tinta negra en un folio encabezado con su nombre. Cuando 'Bonhams' sacó a subasta el manuscrito, incluyó una nota de agradecimiento del propio compositor: "¡Muchas gracias por pujar por mi letra. Estoy escribiendo esto para confirmar que es un texto escrito por mí! Espero que lo disfrutéis". La letra fue vendida por 1.200 libras (1.370 €).