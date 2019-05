Justin Bieber, en el estudio con su chica

Una de las grandes sorpresas de la última edición de Coachella fue el momento en el que Justin Bieber subió a compartir escenario con Ariana Grande y gritó a los cuatro vientos que un nuevo disco está cerca. ¡Menudo bombazo!

Luego llegó una colaboración de estas a lo We are the world para concienciar sobre el planeta de Lil Dicky que utilizó su nombre para intentar promocionar su proyecto solidario.

La cosa iba bien porque ese retiro del que había hablado el canadiense para tomarse un tiempo y poder lidiar con su depresión iba a ser más corto de lo que nos habíamos imaginado.

Y como parece que se está acostumbrando a darnos sorpresa tras sorpresa, luego llegó el anuncio de su colaboración con Ed Sheeran. Algo totalmente inesperado que ha resultado ser todo un éxito. I don’t care ha logrado un hito en nuestra lista y es uno de los temas más escuchados en medio mundo en estos días.

Pero, seguimos esperando algo más. Tenemos ganas de escuchar una canción suya y parece que no tardaremos. En las últimas horas ha publicado una foto junto a su mujer y no es eso lo que más nos ha llamado la atención sino el mensaje que la acompañaba: “Vibraciones de estudio con mi chica de estudio”.

Parece que Justin ha entrado en el estudio de grabación y además, se le ve muy cómodo. Sin camiseta, con los pantalones caídos y en una compañía inmejorable.Ella también ha compartido estas fotos en el estudio, sentada, se supone que supervisando lo que hace su marido. Todo apunta a que su nuevo single le queda poco para darse a conocer.

Y es que su chica, Hailey Bieber, le está dando toda la fuerza que necesita para volver al ruedo. Poco antes publicaba otra foto del abrazo de ambos en una imagen que transmite amor y familiaridad. “Siento el amor a través de la foto… es increíble. Ella te hace un hombre más feliz”, comentaba Sean Kingston. “Vamos”, añadía Drew Barrymore.

“Nuevo apodo para ella cada día, hoy es mi goo goo”, escribía junto a la fotografía. Por mucho que algunos se empeñen en buscar crisis en esta pareja, lo cierto es que parecen muy unidos, o eso, por lo menos es lo que intentar transmitir.

Ahora esperemos que toda esa felicidad la traslade a la música. Desde luego parece dispuesto a volver al ruedo y no sólo en lo suyo. Hace poco nos anunciaba, a lo Leonardo DiCaprio en Titanic, su colaboración con una marca de desodorantes.

¿Cuál será la siguiente sorpresa? Estamos deseando conocerla.