Alejandro Sanz se acuerda de su momentazo con Rosalía

Hace dos años el boom de Rosalía ya había sentado las bases pero todavía no era el fenómeno en el que se ha convertido hoy en día. Por eso pasó un poco más inadvertida su actuación en la ceremonia que organizó la Academia de los Grammy para homenajear a Alejandro Sanz que había sido nombrado Persona del año.

El madrileño se ha acordado de esa noche en la que artistas de diversos lugares del planeta hicieron suyas, por una noche, sus míticas canciones. Juan Luis Guerra, David Bisbal, Niña Pastori, Mon Leferte, Juanes, Camila Cabello, Nick Jonas, Residente, Anitta…y Rosalía, entre otros.

“Me he acordado de esta actuación cargada de tantos recuerdos… hace dos años mi Rosalía me acompañó cuando me dieron el #PersonOfTheYear en los Latin Grammy. Derroche de talento y sentimiento para empezar bien un lunes”, escribía el cantante junto a un fragmento de aquella actuación en la que la catalana se marcó un inspirador Cuando nadie me ve.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 27 May, 2019 a las 2:52 PDT

Alejandro que para esto de fichar talentos y, más si tienen que ver con el flamenco, tiene muy buen ojo, ya se fijó en Rosalía cuando todavía estaba por descubrir. La conoció a través del productor Javier Limón. La invitó a su casa de Madrid y allí pudieron charlar, comer y cantar.

Como recoge El País, Alejandro guarda un buen recuerdo de aquel primer encuentro: “Me cayó muy bien. Me pareció una chica con sentido del humor, a la vez un poquito tímida. Me sorprendió mucho cuando escuché su voz por primera vez. Tenía un quejidito, un llanto muy peculiar. Me encantó desde el minuto uno porque no me sonaba a nadie. El flamenco es mi raíz y reconozco a un igual cuando le veo, a alguien que siente las mismas cosas que yo”.

Ante las acusaciones de apropiación cultural que tuvo que aguantar Rosalía, él lo tiene muy claro: “Es muy legítimo que alguien no andaluz cante flamenco. Rosalía lo hace muy bien. Da igual donde haya nacido porque ella lo siente, y si lo sientes, eres flamenco”.

Desde entonces su relación se ha ido estrechando y se intercambian whatsapp en los que Alejandro le da consejos porque no quiere que la vean como la que no es. Como aquella vez en la que se enteró de que había rechazado ir a un programa de televisión y le envió un mensaje en el que decía: “’No quiero que piensen que eres una siesa’. Se preocupa. Ayer me comentó que estaba muy orgulloso de mí”.