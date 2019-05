Desde que el K-Pop nació en los 90, la curva de crecimiento de su éxito nunca ha dejado de crecer. Los artistas más sonantes de este estilo musical han ocupado las listas internacionales con sus proyectos, lo que ha animado a las voces internacionales a solicitar, o casi suplicar, trabajar mano a mano con estos talentos orientales.

Los números no engañan. Según los datos recogidos por Statista, un 38,9% de los encuestados opinan que el K-Pop es un fenómeno "muy popular", correspondiendo un 27% a "popular", el 23,4% a "popular solo para algunas personas" y un 10,7% a "no es popular".

Un estilo que ha penetrado en los mercados de la música de territorios hasta entonces inalcanzables. Este es el caso de los Estados Unidos, cuyas listas de éxitos se encuentran inundadas por sus voces.

Sin ir más lejos, grupos como BTS y BlackPink han conseguido superar incluso a Taylor Swift y Ariana Grande en la plataforma de Youtube, cuyos videoclips baten el récord de los más vistos en las primeras 24 horas.

No es de extrañar que, por tanto, los rostros occidentales más solicitados de la industria decidan pausar sus proyectos para cumplir con su deseo de colaborar con alguna de las voces surcoreanas.

Desde su extensión internacional con PSY y su Gangnam Style, éstas han sido las colaboraciones K-Poccidentales de éxito:

Wendy (Red Velvet) ft. Ricky Martin - Vente Pa'ca / Wendy (Red Velvet) ft. John Legend - Written In The Stars

Tras publicar su hit con Maluma, Ricky Martin lanzó al mercado la nueva versión de Vente Pa'ca junto a la artista surcoreana Wendy, del grupo Red Velvet. Aunque ambos temas no varían demasiado, sí que presentan una diferencia obvia: la del idioma. Tanto Ricky como Wendy la interpretan en inglés, lo que aporta una nueva melodía. La canción ya supera los 2,5 millones de reproducciones en Youtube.

La alianza del K-Pop con Occidente: una unión de éxito

Esto llegó a oídos de John Legend, quien no dudó en aceptar su colaboración con la artista en la balada Written In The Stars.

G-DRAGON ft. Missy Elliott - Niliria / G-DRAGON ft. CL, Skrillex & Diplo - Dirty Vibe

El integrante del grupo Big Bang cumplió uno de sus sueños tras colaborar con la rapera. Ambos comparten una misma pasión: el hip hop, y eso es algo que reflejaron en el tema de Niliria. En una conferencia, el rapero explicó que, cuando compuso el tema, pensó en un artista del pasado y que, además, fuese chica. "Soy fan de Missy Elliott así que le pregunté si podría trabajar conmigo", explicó.

El talento de este rapero llegó a oídos de los productores estadounidenses Diplo y Skrillex, quienes se aliaron a él y a la referente surcoreana CL en Dirty Vibe, donde ambos pudieron mostrar su potencia al ritmo del hip-hop.

CL ft. Black Eyed Peas - Dopeness

Cuando ambos artistas se subieron al escenario para interpretar una nueva versión de Where Is The Love?, quedaron tan asombrados por el talento de la rapera que decidieron volver a trabajar con ella en el tema de Dopeness, incluido en el álbum Masters Of The Sun.

PSY ft. Snoop Dogg - Hangover / Girls' Generation ft. Snoop Dogg - The Boys

La estrella del K-Pop se alió al rapero de éxito en un hit que sorprendió a todos sus seguidores. De hecho, el tema forma parte del soundtrack de la película Black Panther.

Aunque Snoop cayó tan rendido ante los ritmos de este estilo musical que aceptó trabajar en el hit The Boys con las chicas de Girls' Generation. ¿Quién lo diría?

Los ritmos electrónicos siempre han atraído a los artistas surcoreanos, y los DJs siempre han encontrado en estos un gran talento a exprimir. Con una mezcla de hip-hop y sonidos electrónicos, Chanyeol de EXO aporta ritmos de hip hop a Freal Luv.

Wonder Girls ft. Akon - Like Money

En inglés y con unas coreografías de infarto, las chicas y el americano de origen senegalés se aliaron para promocionar su música en ambos continentes. ¡Y funcionó!

BTS ft. todo el mundo

Se han convertido en el grupo más solicitado del momento. Sus hits han ocupado los puestos más altos de las listas de éxitos, y artistas de la talla de Jonas Brothers, Camila Cabello, Jared Leto y Shawn Mendes han confesado su deseo por colaborar con estos siete chicos.

Durante su trayectoria, han habido cuatro artistas con suerte que han tenido la oportunidd de cumplir su sueño de trabajar con los Bangtan Boys. The Chainsmokers en Best Of Me, Steve Aoki en MIC Drop, Nicki Minaj en IDOL y Halsey en Boy With Luv. Incluso Ed Sheeran ha conseguido acceder a ellos para componer uno de sus temas: Make It Right.

BlackPink ft. Dua Lipa - Kiss And Make Up

Sin duda, se trata de una de las colaboraciones K-Poccidentales de mayor éxito. Tras recibir a las surcoreanas en uno de sus conciertos en Corea del Sur, Dua Lipa comenzó a entablar una bonita amistad profesional con ellas, quienes ahora han cautivado a millones de personas.

Así nacía el tema de Kiss And Make Up, incluido en el álbum de la británica. A falta de un videoclip, la canción alcanza los 111 millones de reproducciones en Youtube.

Super Junior y los ritmos latinos

Este grupo ha desafiado los estereotipos del K-Pop. La unión del reggaetón y el pop surcoreano nunca ha caído en gracia de los seguidores de este último, pero uno de sus míticos grupos llegó para romper con esta barrera. Super Junior se alió a Leslie Grace y Reik, dos voces de ritmos latinos, para crear nuevas melodías.

Su éxito fue motivo de sorpresa, cuyos videos superan los 50 y 56 millones de reproducciones.

BoA ft. Westlife - Flying Without Wings

BoA es considerada una de las referentes del K-Pop y precursoras de la famosa "ola coreana". Su talento llegó a oídos de la banda irlandesa de Westlife, quien contactó con ella para lanzar su balada Flying Without Wings allá por 1999.

Key de SHINee ft. Years & Years - If You're Over Me

Uno de los remixes que lanzó Years & Years de su tema If You're Over Me contó con la voz de Key del grupo de K-Pop SHINee. El artista la interpreta en inglés y en coreano y, tal y como explica SBS, él mismo escribió los versos en su idioma natal.

JYJ ft. Kanye West, Malik Yusef - Ayyy Girl

Ambos raperos sorprendieron con sus voces en una inesperada colaboración con el grupo de K-Pop JYJ. Sus voces suenan al comienzo de esta canción que alcanza los 3,4 millones de reproducciones en Youtube.

IZ*ONE ft. Jonas Blue - Rise

El tema original de Jonas Blue junto a Jack and Jack, publicado en mayo de 2018, ocupó el podio de las listas de éxitos internacionales. Tras el auge del K-Pop, el DJ y productor británico decidió arriesgarse y publicar una nueva versión junto a las surcoreanas IZ*ONE, que aportan una nueva vibra con su melodía.

NCT 127 ft. LAY, Jason Derulo - Let's Shut Up And Dance

Al ritmo del pop y R&B, el artista internacional nos sorprendió con esta colaboración en este 2019 junto a estos talentos surcoreanos. A través de este hit, rinden homenaje al difunto rey del Pop, Michael Jackson.

El futuro del K-Pop es, sin duda, algo cifrable, pues no cabe duda de que continuará llenando su camino de grandes éxitos. Si Kanye West, Snoop Dogg, Ricky Martin y Missy Elliott han caído rendidos ante el talento de estos artistas, ya nada podría sorprendernos. Eso sí, los surcoreanos se verán obligados a hacer criba, pues cada vez son más las voces que luchan por trabajar con ellos.