El gesto de Will Smith con dos niñas que ha cautivado a los fans de Aladdín

La inocencia de un niño es, sin duda, una de las mejores cosas que nos ha regalado este mundo. Ver su emoción por las pequeñas cosas es otro motivo de felicidad. Y eso es algo de lo que Will Smith es consciente.

Padre de tres hijos, él también sabe lo que significa para ellos el sorprenderlos con la visita de alguno de sus personajes favoritos. Pero ahora, Trey, Jaden y Willow han cumplido la mayoría de edad, por lo que su preocupación está en otro lugar, aunque su padre nunca ha perdido esta ilusión. Prueba de ello es el gesto que tuvo hacia dos pequeñas en la premiere de la película de Aladdín en Los Ángeles. En este nuevo filme de Disney, que vio la luz el 24 de mayo, el actor y cantante interpreta al mítico Genio.

"¿Estáis listas para ver a la princesa Jasmín?", les preguntó, a lo que las pequeñas respondieron con un emocionante "Sí". Segundos más tarde, el actor y cantante fue testigo de un momento de inocencia. "¿Dónde está tu magia?", preguntaron las niñas en referencia al Genio de la lámpara. La sonrisa de Will se acentuó y, convencido de continuar alimentando su ilusión, les contó su propia historia.

"No puedo usar mi magia cuando estoy en público porque la gente no puede saber que soy un genio. Así que tengo que hacerme pasar por una persona normal", explicó. Las pequeñas no dudaron de su veracidad y asintieron emocionadas.

Si hay algo que caracteriza al Genio, además de su facilidad por hacernos felices, es que siempre va acompañado de sus amigos Aladdín, Jasmín, la alfombra mágica y Abú. Verlo allí sin todos ellos extrañó a las chicas, quienes no dudaron en preguntarle dónde estaban. El actor visualizó a Naomi Scott, que interpreta a la princesa Jasmín, y decidió llevárselas para conocerla. Allí, en mitad de la alfombra roja y rodeados de flashes, Will Smith se saltó el protocolo para hacer felices a un par de niñas.

Esto ha llegado a ojos de los usuarios y fans de esta mítica película, quienes no han tardado en viralizar el altruismo de Smith. El de Filadelfia ha demostrado que la magia no es necesaria para cumplir el sueño de dos pequeñas sonrisas.

Y es que la inocencia de un niño es uno de nuestros mayores tesoros. Acaba con la ilusión de los más pequeños y acabarás con la de todo un mundo.