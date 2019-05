Becky G se sincera con sus fans: “Otras mujeres sí que hicieron odiarme a mí misma”

“Tuve que aprender todo esto muy joven en una industria donde las mujeres son comparadas entre sí constantemente. Puedo decir honestamente que NUNCA odié a otras mujeres, pero otras mujeres sí que hicieron odiarme a mí misma.

Es un lugar oscuro en el que estar cuando la sociedad te hace pensar que no eres suficiente por otra persona. Pasé mi adolescencia en pleno auge de las redes sociales y, déjame decirte, que me han ayudado en mi carrera y han sido una bendición. Pero también han sido oscuras y crueles. Había hashtags con cosas negativas sobre mis dientes, bromas inventadas, horribles comentarios acerca de mi cuerpo, comparaciones con otras mujeres por mis looks… tenía una presión constante por ser perfecta.

Solamente porque tenemos la misma edad y tenemos el mismo color de pelo, no significa que seamos competencia directa. No tendrían en cuenta de dónde vinimos, los estilos creativos o las profesiones. Me considerarían una versión de “aspirante” de la persona que prefieren. Eso me mató por dentro porque no me conocían.

Por suerte, me di cuenta de que todo esto eran tonterías. Pero antes de aprenderlo, la situación se puso muy fa. La batalla interna para no herirme fue real. Ahora sé que no hay “mejor”, sino que hay “diferente” y que está bien ser así. La belleza de otra mujer no es la ausencia de la tuya. No puedes hacer felices a todos, no eres un tequila”.