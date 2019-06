La huella del K-Pop, en hitos

De acuerdo a David Erlandsson de Data Scientist en el estudio de Global Music Record, "el K-Pop se ha convertido en el foco de atención de los editores en Singapur. Las playlists se creaban para el mercado del sudeste asiático pero, como éstas no entienden de fronteras, su popularidad ha viajado por todo el mundo y ahora hay un foco global en este género".

Así es. Artistas como BTS y BlackPink han llegado a oídos de los grandes magnates de la industria, quienes apuestan todo su dinero en su talento (y con los ojos cerrados). Estas voces han cruzado fronteras y han aterrizado en territorios hasta entonces inaccesibles, hasta tal punto de ocupar las primeras posiciones de las listas de éxitos.

Este es el caso de BTS, quienes son los segundos artistas en la lista del Top 10 Global Recording Artists. A nivel mundial y junto a rostros como los de Drake, Ed Sheeran, Eminem e, incluso Queen. De hecho, sus álbumes Love Yourself: Answer y Love Yourself: Tear ocupan la segunda y tercera posición en la lista de Global Top 10 Albums of 2018.

El origen del K-Pop como lo entendemos hoy en día se remonta a la década de los 90 con el nacimiento del grupo Seo Taiji and Boys, quienes combinaron los sonidos de los diversos géneros musicales para dar vida al suyo propio. Desde entonces, este estilo se ha alimentado de hitos y récords que lo han convertido en uno de los más perseguidos por las leyendas musicales.

Llega PSY

Sin duda, la aparición del Gangnam Style de PSY marcó un antes y un después en la historia del pop surcoreano. Sus ritmos consiguieron calar en la mente de todo un planeta, que incluso llegó a convertir su videoclip en el primer vídeo de Youtube en llegar a mil millones de visitas.

La huella del K-Pop en la industria, en hitos

Los saltos de caballo y el estribillo de este hit hoy en día son recordados con especial cariño por los seguidores de la ola coreana, pues su autor consiguió que la música de este idioma encajase en los medios de comunicación internacionales.

Oleaje de grupos

Poco a poco, los grupos surcoreanos que ya competían en la ardua industria de la música encontraron en PSY una oportunidad de llegar al éxito internacional, un hecho que hasta entonces era inconcebible.

Big Bang, EXO, Super Junior, Brown Eyed Girls y Wonder Girls, entre otros, comenzaron a llamar la atención del mercado global. Tanto es así que, incluso, algunos de ellos continúan sonando en la radio actualmente. Un éxito que, entre otros ejemplos, ha ocasionado que el segundo álbum de EXO, EXODUS, ocupe la posición más alta para un grupo de K-Pop en las listas de Billboard.

BTS y sus récords

Los grupos de la vieja escuela han dado paso a una nueva generación de talentos. Esto, sin duda, también ha marcado un hito en su historia. BTS es una de estas nuevas voces.

Suga, Jin, Jimin, V, J-Hope, RM y Jungkook son los nombres que corean millones de personas de todas las edades alrededor del mundo. Sus coreografías y ritmos, además de su tímida adaptación a los sonidos actuales, les han convertido en uno de los artistas más solicitados. Voces como las de Jonas Brothers, Shawn Mendes y Ed Sheeran han reconocido su talento.

Y es que esto no ha llegado por casualidad, sino como consecuencia de una larga lista de récords. Entre ellos, podemos destacar los del Libro Guinness de los Records como el usuario que mayor número de mensajes genera en Twitter; el vídeo musical de un grupo de K-Pop más visto en 24 horas en Youtube; el del videoclip más visto en las 24 horas en Youtube; y, en términos generales, en el más visto en las primeras 24 horas en esta plataforma, sin distinción de categoría musical.

Aunque entre sus logros también hemos de mencionar el posicionamiento de sus álbumes Love Yourself: Answer y Love Yourself: Tear en los números 2 y 3 de los "top global albums" en 2018, según Forbes. Una larga listas de éxitos que continuarán creciendo con el transcurso de las horas, y aún más con una gira internacional por delante.

BlackPink, el empoderamiento de la música

BlackPink in your area! Las chicas llegaron para quedarse, y también para asentar las bases del feminismo en la moderna industria de la música. Y lo consiguieron.

Se han convertido en modelos a seguir para una generación de una necesaria educación social. De hecho, su tema Kill This Love, ha arrebatado la corona a su antecesor de éxito PSY, incluso la de Ariana Grande. Esto se debe a que su videoclip ha alcanzado los 100 millones de reproducciones en tan solo tres días.

Aunque no se trate de la primera girlband de K-Pop en colarse de las listas de éxitos internacionales, sí forman parte de una nueva generación de artistas revolucionarios que sobresalen en una competitiva industria.

Aterrizaje en Occidente

Y es que el triunfo de todos estos artistas les ha conducido a los medios de comunicación occidentales. Su inserción en los Estados Unidos, en especial, podría considerarse un logro desbloqueado. Una vez que lo consiguen, sus rostros no tardan en aparecer en las portadas del resto de medios internacionales. De hecho, consiguen incluso agotar las localidades de sus conciertos en los estadios más grandes.

Sin contar la presencia de PSY, a la que muchos consideran el resultado de una ola de memes, el primer paso de esta conquista mundial lo dio BTS tras tocar en el estadio Citi Field de Nueva York, en el que agotaron las entradas en unos minutos. Según Rolling Stone, esto ocurrió en 2018 tras el éxito de su hit Fake Love, que además debutó en el puesto número 10 de la lista Hot 100 de Billboard. Sus sucesoras fueron las chicas de BlackPink, quienes, con su Ddu-Du Ddu-Du entraron en el número 55 de la lista.

Este ascenso a la fama también cautiva a las voces de todos los puntos del planeta. Aunque son pocos los que finalmente consiguen el acceso. Jason Derulo, Snoop Dogg, Dua Lipa, Halsey y Skrillex, entre otros, han sido algunos de los afortunados.

El mercado de la industria de la música surcoreana ha experimentado un aumento en términos de ingresos, ocupando la sexta posición en el Top 10 de los mercados de la música alrededor del mundo. Esto encuentra su causa y consecuencia en estos hitos que han formado parte de su historia. Una historia que aún no ha escrito su última página.