Rocketman, John Wick 3 y La corresponsal, los grandes estrenos de cine de la semana

La semana cinéfila nos deja varios estrenos interesantes para que disfrutemos de la pantalla grande durante estos días.

Desde LOS40.com recomendamos el biopic de Elton John. Pero para los que prefieran otro tipo de historias también podéis escoger entre el tercer capítulo de John Wick: el film bélico La corresponsal, la comedia Infiltrado en Miami y las españolas La estrategia del pequinés y The Chain.

Nuestra recomendación de la semana:

Esta semana nuestra película recomendadísima en Rocketman. Un ,usical lleno de ritmo que narra la vida y la obra del famoso y excéntrico compositor, pianista y cantante británico Elton John. Un artista singular, un genio de los que aún nos quedan con vida.

Taron Egerton (del que tenemos un clip en exclusiva interpretando a Elton) y Jamie Bell (6 días) son los protagonistas de esta película dirigida por Dexter Fletcher (Eddie el Águila, Amanece en Edimburgo).

Film sobre el que nos habla nuestro experto cinéfilo Alberto Sisí AQUÍ.

La saga de acción con más balas de la última década casi llega a su fin (porque ya hay cuarta confirmada), y en esta nueva entrega John Wick deberá vérselas con un ejército de mercenarios dispuestos a quitarle la vida, cueste lo que cueste.

Chad Stahelski (John Wick: Pacto de sangre, John Wick: otro día para matar) vuelve a dirigir a Keanu Reeves (Matrix) que esta vez estará acompañado por Halle Berry (El atlas de las nubes) e Ian McS (Deadwood).

Una periodista especializada en los conflictos bélicos acepta el encargo más peligroso que le han hecho hasta la fecha: viajar a Siria, a la ciudad de Homs, a tratar de retratar la cruenta guerra que allí se está librando.

Rosamund Pike (Perdida) y Jamie Dornan (Cincuenta sombras liberadas) lideran el reparto bajo la dirección de Matthew Heineman (Cartel Land, Our Time).

Comedia de acción en la que el protagonista hará equipo con un policía local para dar con los asesinos de su amigo de la infancia en Miami.



Película dirigida por Rachid Bouchareb (Road to Istanbul, Just Like a Woman) y protagonizada por Omar Sy (Intocable) y Luis Guzmán (Literally, Right Before Aaron).

Thriller neo-noir en el que su protagonista, quien había dejado de delinquir hace años, se ve inmerso de nuevo en el mundo criminal preparando un nuevo golpe junto con algunos de sus amigos.

Thriller que dirge Elio Quiroga (El misterio del rey del cinema, No-Do) y que cuenta en el reparto con Unax Ugalde (Operación Concha) y Kira Miró (Lágrimas secas).

Thriller psicológico en el que una persona decide suicidarse cuando descubre que tiene una enfermedad terminal. Para ello, entra en una cadena de suicidios asistidos en el que si quieres morir, debes matar a alguien primero.

David Martín Porras (Unwritten Obsession, Dentro de la caja) es el director y Ray Wise (Tone-Deaf) y Madeline Zima (Painkillers) sus actores protagonistas.Nuestra recomendación de la semana.