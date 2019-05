‘Puedes contar conmigo’, el número 1 de La Oreja de Van Gogh que nació en la cocina

Hay canciones que surgen, así sin más, y otras que "te pones y no ocurre nada". "Puedes contar conmigo" es de las primeras, de las que llegan sin proponértelo: "me surgió en la cocina, mientras estaba cocinando" cuenta Amaia Montero. Su letra "habla de una ruptura amorosa, pero siempre guardando los buenos momentos y tirando los malos a la basura, que total no sirven para nada".

Durante las siete semanas consecutivas que el tema de La Oreja de Van Gogh "Puedes contar conmigo" permaneció en la lista de LOS40, no bajó del puesto nº 3. Lo que sí hizo fue subir, y alcanzó la máxima posición el 31 de mayo de 2003. Se convirtió en la séptima canción de la banda donostiarra que llegaba al nº 1 de la lista.

El 28 de noviembre de 2003, La Oreja de Van Gogh abrió su Concierto 'Básico 40' con "Puedes contar conmigo". La actuación fue en el Salón de Columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. En su segundo 'Básico 40' el quinteto donostiarra presentó, en formato acústico, las canciones de su tercer álbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003).

Puedes contar conmigo fue la canción elegida por La Oreja de Van Gogh para presentar su tercer álbum de estudio, "Lo que te conté mientras te hacías la dormida" (2003). Amaia Montero, Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde empezaron a trabajar en las canciones de su tercer álbum "pocos días después de acabar la gira de El viaje de Copperpot: "y así hemos estado 9 meses, desde marzo de 2002. En diciembre nos metimos al estudio y a finales de febrero 2003 estaba ya el disco grabado", contaba el grupo LOS40. En total registraron 14 temas más un 'Bonustrack' de "regalo".

La Oreja de Van Gogh - 'Puedes Contar Conmigo'

Amaia Montero escribió la canción, y explicó así su significado: "es una historia de amor que se termina. El mensaje es que, a pesar de todo, a pesar de que eso se termina, lo que quedan son los buenos recuerdos y las cosas buenas que has pasado con esa persona. Y un poco decirle que puede contar contigo para lo que sea, porque el hecho de que algo se haya terminado no quiere decir que se haya terminado la relación de amistad. Que siempre las personas ocupan una parte en tu vida".

En una parte de la letra de Puedes contar conmigo, hay un guiño a Madrid ("Que recordarás las tardes de invierno por Madrid"), ciudad que para el grupo es especial: "Madrid tiene muchas cosas especiales". LODVG reconoce haber vivido muchas cosas importantes en la ciudad: "casi todas, con respecto al grupo, casi todas. Aquí es donde está el meollo. Al final creas tus vínculos con las ciudades en las que más estás y aparte de San Sebastián, por supuesto Madrid. Hemos venido mucho, tanto a tocar como de promoción… creas esos vínculos y eso se refleja en las canciones".

Puedes contar conmigo nació en una cocina, la de Amaia Montero: "Me surgió en la cocina, mientras estaba cocinando. Te viene, te surge una melodía... surgen las ideas. Es que tampoco se puede explicar… a veces surge y otras veces te pones y no ocurre nada", dice.

Basico 40 (2003) - La Oreja de Van Gogh

San Martín, Benegas y Montero forman el núcleo compositor de "Lo que te conté mientras te hacías la dormida" (2003). Amaia Montero habló en LOS40 de su papel relevante en la creación de los temas desde el comienzo de la trayectoria de LODVG: "siempre ha sido así, en el primero y segundo disco también he estado muy presente en la composición. En el tercero, como el primer single "Puedes contar conmigo, viene ahí letra y música Amaia Montero, pues bueno a lo mejor ha sobresalido más, pero que siempre ha sido así".

El título del álbum, "o que te conté mientras te hacías la dormida, es largo y consensuado ("quizá lo menos espontáneo de todo el disco", según el guitarrista del grupo, Pablo Benegas). Con este título, intentan penetrar en esos vericuetos ocultos del amor: "Es muy sugerente eso de una pareja en la cama y uno contándole cosas que igual no se atreve a decirle a la cara cuando cree que está despierta", explica Benegas. "Y ella se hace la dormida, para oír cosas bonitas", añade Amaia, antes de que Xabi San Martín, el teclista, apostille: "Pero él también sabe que ella se está haciendo la dormida. En realidad, es un título muy corto para todo lo que queremos explicar".