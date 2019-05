Jonas Brothers, sobre Tokio Hotel: “Nunca los vimos como rivales, éramos fans”

A estas alturas quedan pocas personas en el mundo que no se hayan enterado que Jonas Brothers han vuelto. El pasado mes de febrero lanzaron Sucker, un tema cien por cien pop que no podemos quitarnos de la cabeza, y volviendo al top de las principales listas de streaming. Pero la cosa no se quedó ahí. El trío de hermanos no solo sacó un mes después su segundo single, Cool, también anunció que su nuevo álbum, Happiness Begins, saldría a la venta el 7 de junio. Vamos, que no han parado de soltar bombazos. ¿El último? Que pasarán por Madrid y Barcelona en su gira Europea de la mano de LOS40.

Pues bien, el pasado martes, 25 de junio, los chicos aterrizaron en Madrid. ¿Y cuál fue su primera parada? Nada más y nada menos que los estudios de LOS40. Los Jonas acudieron a la radio para darle una sorpresa a un grupo de fans que se encontraban en una escucha. Pero no solo eso. También se sentaron a hablar sobre esta nueva etapa del grupo con Tony Aguilar. ¡Y le contaron de todo!

Para empezar, hablaron sobre el origen de Happiness Begins: “Teníamos pensado hacer un documental, que es el de Chasing Happiness que lanzaremos el 4 de junio. Lo íbamos a hacer para contar la historia de nuestra infancia, de nuestra carrera profesional en la banda y de nuestra ruptura. Pero lo que pasó es que nos dimos cuenta de que echábamos de menos esa magia que sentíamos cuando estábamos juntos”.

Además, los chicos han revelado de dónde han sacado esos nuevos sonidos: “Acabamos inspirándonos de estos últimos años para juntar el sonido de Nick y el de DNCE y saber cómo sonarían. Kevin ha puesto mucho en este álbum por la vida que ha tenido en Nueva Jersey con su mujer y sus hijos”.

En el tiempo que han estado separados, las formas de escuchar música han cambiado: “Cuando yo estaba ahí metido con mis hermanos, no se hablaba del streaming ni siquiera como un factor. El modo en que la música se descubre está cambiando. Pero creo que los sonidos internacionales ahora son capaces de cruzar fronteras y llegar a todos lados”.

También han hablado de cuando se reencontraron con Tokio Hotel hace unos días: “Nunca los vimos como rivales. Éramos fans así que fue genial volver a verlos después de todos estos años y ver cómo han crecido como personas.”

¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!