Rosalía y Bad Bunny sacian su hambre, juntos

Desde que Rosalía y Bad Bunny publicaron su primera imagen juntos en el pasado Festival de Coachella, las especulaciones sobre una posible relación, más allá de una amistad, entre ellos, no han hecho más que multiplicarse.

Y parece que a ellos les va lo de jugar porque siguen alimentando rumores. Hace unas horas volvían a publicar unas imágenes junto a las que el colombiano escribía: “Tenía mucha hambre”.

Y habrá quien interprete esto al pie de la letra o quien le busque cinco pies al gato. El caso es que a estas palabras le acompañaban unas fotografías en las que les vemos echarse unas risas que demuestran, que más allá del tipo de relación que mantengan, hay mucha complicidad entre ellos.

Además, se han dado un buen banquete. No de mesa y mental en un restaurante chic, pero sí, un tanto improvisado, en mesa baja con nachos y comida rápida que han regado con agua y una copita de vino.

Ver esta publicación en Instagram tenía mucha hambre... 😊 Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 2 Jun, 2019 a las 5:02 PDT

Lo que no entendemos muy bien es la peluca que luce en alguna de las imágenes Bad Bunny y que no es la primera vez que vemos porque ya la ha utilizado en alguno de sus vídeos. Igual que la máscara negra que hemos visto en el de Callaíta, su último single que publicó el pasado viernes. El mismo día en el que Rosalía lanzaba Aute Cuture. De hecho, él no dudaba en comentar la portada de ella.

Ambos han disfrutado estos días de ser tendencia en youtube con sus respectivos trabajos. Lo que está claro es que los dos gozan de un momento inmejorable liderando una nueva tendencia en la que lo latino cobra protagonismo.

“Ella es callaíta”, comentaba algún usuario. Y es que algunos ya preguntan para cuándo la boda. Otros, sin embargo, se conforman con una colaboración que dada la expectación que está creando esta unión, sería, sin duda, un gran pelotazo. ¿Tardará en llegar?

Ver esta publicación en Instagram 🍨🍨🍨@Badbunnypr 😊 Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 2 Jun, 2019 a las 5:23 PDT

De momento no parecen dispuestos a darnos más detalles.