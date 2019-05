Rosalía - Aute Cuture [2019]

Que Rosalía lance nueva música debería convertir sistemáticamente ese día señalado en Festivo Nacional. No es para menos, pues la artista se ha convertido en uno de los iconos culturales más destacados de nuestro país. Ahora, cuando preguntas por el imaginario español en la mente extranjera, a la Santa Trinidad de Paella, Fiesta y Siesta se ha sumado La Rosalía. Y es, sin duda, el tópico del que más orgullosxs debemos sentirnos.

Por ello, no podemos sino aplaudir al ritmo de las palmas el lanzamiento de Aute Cuture, la nueva canción de la cantante que llega (como no podía ser de otra forma) acompañada de un videoclip. Así, la pieza se suma a la colección de audiovisuales que forma parte esencial del concepto de todo su proyecto artístico.

La composición no es nueva para el público más acérrimo de la catalana; tampoco para aquellos y aquellas que hayan acudido a alguno de sus últimos conciertos. Pero, aunque Rosalía ya ha interpretado esta canción en directo en múltiples ocasiones, por fin tenemos la oportunidad de escucharla con todo detalle. Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra inmersa en la gira de El Mal Querer, todo apunta a que el tema lleva tiempo preparado para salir. Esperando el momento justo.

En Aute Cuture, esa faceta urbana que tiene el sonido de la artista se intensifica hasta definir casi en su totalidad el estilo del track, tanto en la base instrumental (una mezcla de trap urbano con influencias ya recurrentes del flamenco y otras más novedosas como las del hip hop o la rumba) como en la letra (con ese pegadizo Esto está encendio’ nanana y el que podría ser el himno sustitutivo de ‘La Rosalía’: ‘Madre mía, Rosalía, bájale’). Por supuesto, no podía faltar el recurso sonoro de las palmas, que ya es toda una seña distintiva de su música.

Rosalía y la Beauty Gang / captura de pantalla

Es, además, la canción con más ‘chuleria’ de todo su repertorio hasta el momento, marcada por una intención de empoderamiento a través de los símbolos estéticos que forman parte de la identidad de una generación (como pueden ser las uñas de gel) y que se traducen en potentes imágenes en el videoclip.

Estética audiovisual

Las expectativas (o el hype) que rodean siempre a cada lanzamiento que anuncia la artista son altas, sí, pero ¿cómo no iban a serlo? Desde que estrenó Malamente junto a la ya conocida productora CANADA, cada uno de los videoclips que han acompañado a su música han sido aplaudidos por el público y han servido de inspiración para los visuales de otrxs cantantes.

Esto se debe a la cuidadísima estética visual que caracteriza el proyecto de Rosalía y que no se limita solo a sus grabaciones, sino que destaca tanto en sus shows como en la propia imagen de la artista. La catalana ha demostrado que no se limita a seguir las tendencias musicales o de moda, sino que las reinventa y adapta a su propia personalidad e intenciones.

El centro de operaciones de Aute Cuture / captura de pantalla

Como buena oda a las uñas, el videoclip de Aute Cuture utiliza como escenario el interior de una establecimiento de manicura y pedicura un tanto particular. Así, las imágenes nos muestra el ‘centro de operaciones’ de “una gang de manicuristas ambulantes” que responde al mismo nombre que lleva la canción, como ya nos contaba el teaser protagonizado por Tzef Montana.

¿Y quiénes son las grandes protagonistas? Las uñas postizas, por supuesto. Esas que definen a la generación de jóvenes (mujeres y hombres) de hoy en día. Esas de gel que tanto daño le hicieron a C. Tangana. Esas que, como ha demostrado Bad Gyal, tienen usos infinitos más que el meramente estético. Esas que, como reivindica Rosalía, tienen sus propios poderes y pueden convertirse en el arma más peligrosa de todas.

Rosalía con sus Nails by Juan / captura de pantalla

Y no, las que aparecen en Aute Cuture no son producto de los efectos especiales, sino fruto del arte de Juan Alvear, cuyo perfil en Instagram Nails By Juan se ha convertido en una tendencia que ya ha llegado a España de la mano de Rosalía o la antes mencionada Alba Farelo, cantante de Fiebre.

El clip está dirigido por Bradley&Pablo, quienes ya han trabajado con otras artistas como Charlie XCX, Little Mix o Dua Lipa (en Electricity). Las imágenes que lo componen parecen beber de la juventud de la propia artista, pues tanto ella como su hermana se criaron montándose en "autos tuneados de chicos adolescentes" y recorriendo las "autopistas, estaciones de servicio, fábricas y almacenes que luego le servirían de inspiración". En este caso, esos recuerdos han derivado en esta fantasía de gang femenina que se dedica a hacer las uñas con las que Tarantino no podría ni soñar y que, por supuesto, no se anda con tonterías.

No se aceptan amenazaz / Captura de pantalla

Un año de 'Malamente' y muchos temas (aún) en la manga

Un día antes de estrenar este nuevo hit, Rosalía celebraba una de las fechas más especiales de su carrera musical. Este 29 de mayo se ha cumplido un año del lanzamiento de Malamente, el que sin duda es el tema más destacado de la cantante hasta el momento. Y es que, además de ser el primer single de presentación de El Mal Querer, gracias a él lograba darse a conocer ante un público mucho más amplio e internacional que el que antes tenía.

MAÑANAAA AUTE CUTURE Y 1 AÑO DE MALAMENTE 🎉💅🏼🎉💅🏼🎉💅🏼🎉 pic.twitter.com/v51nlWkyR1 — R O S A L Í A (@rosaliavt) 29 de mayo de 2019

“Hoy hace un año que saqué Malamente. Hoy hace un año que mi vida cambió con este tema que me permitió conectar con tantas personas…”, eran las palabras elegidas por la cantante para compartir con sus seguidores y seguidoras el aniversario. Lo cierto es que, además de esa conexión, la canción consiguió unos cuantos logros más entre los que destacan:

Grammy Latino a Mejor Fusión/Interpretación urbana

Grammy Latino a Mejor Canción Alternativa

Disco de Oro en España

Disco de Platino en España

Disco Doble Platino en España

UK Video Music Award a Mejor Vídeo Pop

UK Video Music Award a Mejor Dirección

Ahora, con el estreno de Aute Couture Rosalía no hace sino demostrarnos que piensa seguir dando caña. Recordemos que este no es el único tema que guarda en la manga, pues ya ha presentado en directo canciones cuya versión en estudio aún no han visto la luz.

Además, también ha anunciado colaboraciones con artistas como Billie Eilish o Pharrell Williams que todavía no hemos podido escuchar. ¿Y qué hay de esa relación de indirectas con Bad Bunny que podría convertirse en un futuro dueto más? El conejito malo no perdía la oportunidad de comentar la portada de esta última canción con un: “Esto está encendío”. Nanana.