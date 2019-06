Las tres restricciones de los invitados a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

No queda nada para que tenga lugar una de las bodas del año: la de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Aunque no formen parte de la realeza, se trata de un enlace muy esperado. El futbolista del Real Madrid y la presentadora llevan saliendo desde 2012. De hecho, tienen tres hijos en común (Sergio, Marco y Alejando), pero es ahora cuando han decidido darse el “sí, quiero”.

La boda, que tendrá lugar el próximo 15 de junio en la Catedral de Sevilla, tendrá un total de 400 invitados. ¡Casi nada! Tras pasar por el altar, acudirán a la finca La Alegría SR4.

Eso sí, los invitados tendrán que seguir unas normas, tal y como recoge El Mundo. Para empezar, no se podrá acceder al convite con teléfonos móviles ni cámaras de fotos. Vamos, que si te toca alguien que no te cae muy bien al lado no vas a poder ignorarle mirando el móvil. ¡Pero la cosa no queda ahí!

Hay que seguir unas instrucciones a la hora de vestir. Ellos tendrán que acudir de chaqué. Por otro lado, las mujeres no podrán llevar una vestimenta de tono blanco, rojo, rosa, naranja o verde.

Además, si eres menor de 18 años, no podrás acudir. Suponemos que habrá portero en la puerta y no dejará entrar. Eso sí, no penséis en colaros porque las invitaciones van con una credencial personal e intransferible que lo hará imposible.

Otros datos que se conocen es que los hijos de la pareja serán los pajes de la ceremonia, llevando los anillos. Esperemos que ninguno lo pierda. Además, se rumorea que, debido al fanatismo de Pilar por los grupos de Rock, podrían haber una actuación de Aerosmith o AC/DC. ¡Menuda locura!