Imagine Dragons: de comer cochinillo en Segovia a la guitarra dorada en la final de la Champions

La ceremonia de apertura de la final de la Champions League se ha convertido en un espectáculo musical que poco tiene que envidiar a la de los juegos olímpicos o a la SuperBowl como demostraron Imagine Dragons.

El grupo norteamericano fue el encargado de actuar en el estadio Metropolitano de Madrid minutos antes de la final entre Tottenham y Liverpool que posteriormente ganarían los 'reds'.

Más de 60.000 personas en el estadio y millones en todo el mundo pudieron disfrutar de un show de unos 10 minutos en el que Dan Reynolds y los suyos pusieron toda la carne en el asador.

Y nunca mejor dicho porque horas antes de la trascendental actuación, Imagine Dragons se encontraba en Segovia disfrutando algunos de los platos más típicos de la localidad castellano-leonesa como recogió El Norte de Castilla.

Una vez que Dan Reynolds (vocalista), Wayne Sermon (guitarrista), Ben McKee (bajista) y Daniel Platzman (baterista) cogieron energías todo estaba preparado para su impecable actuación sobre el césped de la final de la Champions League.

Believer fue el tema con el que dieron comienzo al espectáculo que también incluyó un medley de Thunder, Radioactive y On top of the world.

No faltó durante la final la inconfundible guitarra dorada de Wayne Sermon ni un espectáculo de luces, sonido, coreografías y fuegos artificiales que fue jaleado por todo el mundo presente en el estadio.