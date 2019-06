¿Quién es John Reid, el ex mánager de Elton John y villano de ‘Rocketman’?

Después del estreno de Rocketman, la cinta dirigida por Dexter Fletcher que retrata la vida del cantante británico Elton John, somos muchos los que hemos descubierto detalles de su vida que no conocíamos. Además de sus problemas durante la infancia y sus inicios como gran virtuoso del piano, y todo un recorrido por la adolescencia y excesos del cantante, hemos conocido a unos personajes secundarios más que interesantes.

Hay varios personajes relevantes en la historia protagonizada por Taron Egerton, y muchos de ellos han destacado en la película por diversas razones. Su colega de composiciones Bernie Taupin, sus padres, y quien fue su amante y mánager, John Reid, interpretado por Richard Madden.

Una vida de lujos y excesos en común

Al principio de la carrera del tándem Taupin- John, fue la discográfica DJM Records la que más confió en su talento desde el primer momento, con el apoyo de Dick James y Ray Williams. Así consiguieron grabar las primeras canciones con las que lograron el reconocimiento del público.

Sin embargo, todo este idílico modelo de negocio se quebró cuando John Reid llegó a la vida del excéntrico cantante británico. Interpretado por Richard Madden, al que conocimos en 'Juego de Tronos' y vimos más tarde en' Bodyguard', Reid se convirtió en la pareja y mánager de Elton John desde comienzos de los 70 hasta los inicios del año 2000.

El escocés conoció a Elton John en una fiesta y desde entonces se convirtieron en amantes. Reid comenzó a formar parte de la industria musical como promotor en la discográfica EMI ya en los años 60, y después pasó a la Motown británica. Había nacido en Glasgow, en el seno de una familia humilde, y cansado de ser el único gay del pueblo, como decía él mismo, se lanzó a la gran ciudad para fundar Reid Enterprises.

Elton John y su mánager John Reid en una fiesta organizada por Whitney Houston en Londres, en 1988. / Dave Hogan/Getty Images

Según contó John Reid al periódico Scottish Daily Mail en 2018, conoció a Elton John cuando solo tenía 23 años: “Recuerdo a este tímido hombre joven. Tenía una especia de dulzura desaliñada”, y un par de años después, comenzaron una relación estable.

Tal y como está reflejado en Rocketman, en 1971 Elton John rompió todas las relaciones laborales que tenía con Dick James y Ray Williams para entregar su carrera a Reid. “Cuando conocí a Elton, no sabía que tenía el potencial. Nunca me he considerado el que lo descubrió. De hecho, cuando me sugirió representarlo, yo no estaba muy entusiasmado”, dijo Reid a la edición escocesa de Daily Mail.

Así iniciaron una vida en común que estaba marcada por los lujos y excesos, y vivían en una enorme mansión en la que preparaan sus gira y nuevos álbumes. “Yo fui su primer novio y vivimos juntos como amantes durante cinco años”, dijo el ex mánager antes de mencionar que para un cumpleaños Elton John le regaló un yate y posteriormente Reid le obsequió un anillo de esmeralda.

Después de cinco años y muchos problemas entre ello, la relación entre ambos llegó a su fin. “Elton nunca tuvo una adolescencia sexual. Tenía que salir y probar lo que había en el mundo, lo que hizo con gusto”, asegura Reid. El ex mánager no se ha referido al comportamiento con el que aparece el retratado en la película dirigida por Dexter Fletcher.

'Rocketman' (2019) Tráiler Oficial

El otro gran cliente del mánager: Queen

Después de esa ruptura amorosa, el mánager escocés siguió ligado contractualmente a Sin Elton, pero también comenzó a diversificar su trabajo y llevar las carreras de otros artistas. De hecho, se interesó rápidamente por una de la bandas del momento: Queen.

A Night at the Opera (1973) fue el primer disco que crearon bajo su administración, álbum que contenía la polémica Bohemian Rhapsody de seis minutos de duración. Después de ser reproducida 14 veces en una estación de radio en tan un solo fin de semana, el cuarteto liderado por Freddie Mercury dominó las listas de éxitos para sorpresa de todos.

Además, sumó la representación de otros Lionel Richie y Andrew Lloyd Webber, pero el acuerdo de Queen, el más sonado desde Sir Elton, solamente duró tres años. “Creo que Elton se sintió amenazado por su otro cliente”, dijo Roger Taylor, el batería de Queen, a modo de explicación por el cese de contrato.

Freddie Mercury en una cena con su mánager John Reid, en 1977. / Richard Creamer/Michael Ochs Archives/Getty Images

El fin de la relación

Rocketman muestra al final de la historia cómo John Reid se convierte en alguien despreciable al que solo le interesan los excesos, la vida lujosa y las relaciones con muchos hombres. Durante 15 años más, ambos siguieron relacionados profesionalmente, hasta que finalmente dejaron de llevarse en 1998, movido Elton Joh por una filtración de su vida privada.

Entre diversas acusaciones de maltrato psicológico y la incompetencia que demostró en la gestión de la carrera de su representado, Reid fue despedido y demandado oficialmente en el año 2000. Reid Enterprises ganó más de 73 millones de libras por las casi tres décadas representando a Sir Elton, y este fue indemnizada con 3,4 millones después del juico.

John Reid dejó de ser mánager en 1999 y actualmente vive en Londres, ciudad donde vive con su pareja James Thompson. En el último año, ha visto como su nombre ha vuelto a la actualidad con el Bohemian Rhapsody y Rocketman, como mánager en la primera y como villano en la segunda.