Conoce a La La Love You, el grupo favorito de Amaia

Como es de costumbre, el programa de David Broncano, que se emite de lunes a viernes a las 00:00 horas, ha vuelto a protagonizar las redes sociales. En esta ocasión, su visitante ha sido Amaia, la intérprete de El Relámpago y ganadora de Operación Triunfo 2018.

Aunque ella aseguró que no sabía muy bien "a qué iba", confesó que lo hizo porque simplemente "le apetecía". En una conversación natural y amigable, Amaia compartió qué dos temas no paran de sonar en su playlist últimamente. Un grupo que, durante dicho programa contaban con menos de 1.000 escuchas en sus canciones pero que, una vez que la cantante lo mencionó en pleno directo, ya superaban esta cifra.

Ellos son La La Love You, una banda española de punky-pop y garage-rock formada por cuatro integrantes de Parla (Madrid). Según Indy Rock, Rafa, Jorge, David, Jorge y Roberto dieron vida a este proyecto que nació en 2007 y que comenzó con unos Roberto y David deseosos de convertirse en estrellas del rock. Sin tener conocimientos de la música, compraron un bajo y una guitarra baratos y se acercaron a dos amigos de su barrio para que les enseñasen a tocarlos.

Ambos terminaron abandonándoles y Roberto y David se vieron obligados a contactar con Rafa para que tocase la batería. De este modo, nació Malpighi, el antecesor de La La Love You. Escribían canciones en inglés, pero no sabían hablar el idioma.

La banda no duró unos meses cuando decidieron alquilar un local en Alcorcón y cambiar su nombre al actual. En aquel momento, también decidieron cambiar las melodías de sus canciones, así como también el idioma al castellano. Estos temas llegaron a oídos de Jorge, quien decidió finalmente unirse a la banda.

Grabaron sus primeros proyectos juntos y se presentaron al concurso del X Certamen de Pop Rock San Adrián, en el que consiguieron llegar como finalistas y, por tanto, actuar como teloneros de Fangoria, Ellos y otros.

Finalmente, y tras varios cambios en la formación del grupo, David, Rafa, Celia y Roberto dan vida al La La Love You actual.

Con una puesta en escena única y muy divertida, La La Love You nos deleitan con unos ritmos punky-pop y garage-punk y una letra en castellano que anima a cualquier a levantarse del sillón. Y no podrás evitarlo, así como tampoco lo ha conseguido Amaia. Entre los temas que han lanzado durante su carrera, la navarra destaca Más Colao que el Colacao y Pócima de Amor, dos hits que dan vida a estos elementos mencionados previamente.

Pero si hay algo que hemos de destacar de la biografía del grupo es la curiosa experiencia que vivió el batería del grupo, Rafa. La banda estaba en Gijón para ofrecer un concierto y, en una de estas noches, decidieron salir de fiesta. El artista decidió ir a una calle poco transitada para orinar, cuando se le acercaron "dos personas, uno por cada lado", y se le echaron encima.

Así es cómo él mismo lo relata al diario El País. "Me asusté un montón. Intenté zafarme, pero me redujeron. Me llevé el susto de mi vida. Cuando se me tiraron encima creía que me quería raptar.", declaró. Pero no fue así. Lo cierto es que eran dos policías vestidos de paisano que le confundieron por un ladrón que robaba un bolso, pues llevaba una sudadera con los bolsillos llenos y una capucha puesta.

Ambos le denunciaron por "atentado contra la autoridad, argumentando que ellos se habían identificado y que él, aún así, les agredió. Sin embargo, ni Rafa ni las cámaras de seguridad dicen lo mismo", explica este medio.

Esto le costó al músico dos años de prisión, 12.500 euros de indemnización y 6.000 euros de costes judiciales. Pero su grupo debía hacer algo, así que organizó un concierto para apoyar la causa y conseguir recaudar el objetivo en el crowdfunding que crearon. ¡Y lo consiguieron! Ahora Rafa disfruta de su mayor pasión rodeado de sus mejores amigos. Lo que la música consigue, no lo consigue nadie.

Volviendo a las cuestiones musicales, la banda ha lanzado otros sencillos que han cautivado a sus más de 3.000 seguidores. Una cifra que, tras la mención de Amaia en uno de los programas más vistos del late night, ascenderá con el transcurso de las horas. Miedo y Futuro, Si nos decimos adiós, que sea bailando y Susana son algunos de estos temas.

Y tú, ¿compartes gustos con Amaia?