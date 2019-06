Amaia, a Broncano: “No quiero hablar de sexo porque los fans de OT están muy locos”

Desde que 'La Resistencia' anunció que Amaia sería la invitada de la noche, la mezcla con David Broncano prometía, y así lo hicieron.

Entre la singular naturalidad e inocencia de la cantante y la espontaneidad del presentador acabaron haciendo una entrevista más loca que de costumbre, sin sentido pero plagada de risas.

De hecho ella confesó que no venía ni a hablar de su disco "porque sale en septiembre", ni de su nuevo single que "ya salió hace semanas" por lo que confesó que "no sé muy bien, en realidad, a qué vengo".

Y acabaron hablando de los curiosos nombres de la familia de Amaia: "Mi padre se llama Ángel y mi madre Javiera y mis hermanos se llaman Ángela y Javier".

El nuevo enganche musical de Amaia y fecha para el disco

Poco se habló de música durante el encuentro, aunque sí se escuchó porque Broncano puso varias de las canciones de la artista en Spotify y ella desveló que su disco no llegaría hasta septiembre.

Tras El Relámpago, la app hizo saltar la siguiente canción de Amaia y sonó "Miedo" que cantó en OT 2017: "Menos mal que no ha salido otra", dijo sin querer desvelar cuál era el tema al que temía.

Fue entonces cuando desveló que últimamente en su casa se escucha mucho a un grupo llamado Lala love you y recomendó poner los temas "Más colao que el cola cao" y "Pócima del amor".

"Tengo más dinero del que debería a mi edad"

Hasta que llegó el turno de las preguntas míticas del programa: ¿Cuánto dinero tienes? y ¿has follado este último mes?

Sobre lo primero la artista confesó lo siguiente: "Para la edad que tengo y lo responsable que soy tengo más del que debería". A lo que Broncano respondió que eso era porque no jugaba en el Getafe... algo que hizo saltar a la Amaia más auténtica: "Este tipo de bromas no las entiendo" e hizo reír a todos los presentes.

En cuanto al tema del sexo aseguró que al estar a 4 de junio aún "no he follado" pero quiso pasar un tupido velo porque "los fans de OT están súper locos" y prefirió no hablar del tema.