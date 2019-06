Miss Caffeína, próximo protagonista de LOS40 Stage

Miss Caffeína es uno de esos grupos que lleva años siendo una constante en los festivales de nuestro país y este verano no va a ser diferente, más teniendo en cuenta que a principios de año publicaron Oh Long Johnson, su último disco hasta el momento.

Está claro que en el escenario se mueven como pez en el agua, pero no sólo en este contexto. También tienen su concierto diseñado para salas y ese, el que nos permite descubrirles en las distancias cortas es el que llevarán a nuestro próximo LOS40 Stage.

Ya puedes apuntar en tu agenda el miércoles 12 de junio. A las 20 horas darán rienda suelta a su derroche de energía en la Sala Joy Eslava de Madrid y tú puedes ser uno de los afortunados que disfrute de este concierto tan especial.

Podremos escuchar algunas de sus canciones más emblemáticas junto a sus nuevas canciones, esas que dan forma a Oh Long Johnson que, más allá de lo musical, tienen algo que decir.

Canciones inspiradas en la serie Merlí (la del profesor de filosofía enrollado que logra motivar a sus alumnos), en el postureo de las redes tan presente en nuestra vidas, en las ‘fake news’ que llenan nuestro día a día o, incluso, en el acoso escolar. Estos temas han calado en muchos de sus seguidores que los han aplaudido tanto como los anteriores.

Alberto Jiménez, Sergio Sastre, Álvaro Navarro y Antonio Poza dan forma a uno de esos grupos que sin llegar a despuntar en la escena más mainstream han logrado llevar la escena indie a un público de masas. Llevan 13 años dando guerra y esa veteranía se nota cuando se suben a un escenario.

Si eres de los que ya ha caído rendido a sus encantos, no dejes pasar la oportunidad de verles en un contexto de tú a tú. Claro que si no te has dado prisa ya te has quedado sin una de las entradas que hemos puesto a disposición de todo el mundo a través de ticketea. En tan solo unos minutos se han agotado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Caffeina (@misscaffeinaoficial) el 2 Jun, 2019 a las 6:25 PDT

El pasado mes pudimos verles en LOS40 Backstage, en Barcelona, y ahora es el turno de la capital. En aquella cita, el grupo se mostró muy animado a compartir confidencias con los presentes. Así descubrimos que aprendieron mucho de su etapa de locales pequeños pero que se sienten más realizados en grandes espacios o que Alberto pasó por Menudas estrellas como concursante imitando a Eros Ramazzotti.

Seguro que tendrán muchas más anécdotas que compartir y tú puedes ser testigo.