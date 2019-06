Natalia Lacunza anuncia título, portada y fecha de lanzamiento de su álbum debut

¡Natalia Lacunza está en racha! Ayer nos adelantaba 20 segundos de Nana Triste, el que será el primer single de su álbum debut que llega más pronto de lo que esperábamos. Si ya había revolucionado suficiente a sus fans compartiendo la portada del single y anunciando que podríamos escuchar este tema el 14 de junio, ahora vuelve con noticias frescas.

Nada más y nada menos que la portada, la fecha de lanzamiento y el título de su álbum debut. Así, la navarra se une a su compañero de edición en Operación Triunfo 2018 Carlos Right, quien ya lanzó Atracción, su álbum debut el 17 de mayo.

¿Cómo sonará la música de Natalia? ¿Por qué estilo se decantará? ¡El 21 de junio lo sabremos! Ese día verá la luz Otras Alas, un álbum compuesto por 7 canciones entre las que no podía faltar Nana Triste.

Lacunza escribía en redes: "Me muero de ganas de compartirlo y disfrutarlo con vosotrxs, ha sido un trabajo precioso y me he rodeado de personas maravillosas que lo han hecho posible, me siento la más afortunada del mundo".

En la publicación de instagram ha recibido el apoyo de sus compañeros de OT y de otros artistas. Miki lo deja claro: "yo ya tengo mi favorita y es...TODAS", Alba Reche se une a nuestra sorpresa y añade un "qué heavy" y Carlos Sadness nos representa con un escueto: "¡ganas!"