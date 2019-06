Julia Michaels habla sobre los ataques de pánico y ansiedad tras su éxito

Conocemos la cara más amable que trae el éxito: dinero, fama, lujos... Pero, ¿existe una cara menos amable? Cada vez son más los artistas que se atreven a hablar de ella como ha hecho Julia Michaels reconociendo que sufría frecuentes ataques de pánico y ansiedad.

Porque los artistas, los músicos, las celebs... no son diferentes de cualquier otro ser humano y eso es algo que la cantante y compositora descubrió de sopetón cuando alcanzó el éxito con Issues, la canción con la que se catapultó a la fama.

En una entrevista con Billboard, Julia Michaels ha reconocido que pasó unos momentos muy ruso: "El primer año sufrí ataques de pánico y de ansiedad y me escondía, huía, la gente a duras penas podía encontrarme. Cuando era compositora no veía los photoshoots, las entrevistas y el hecho de que hay que volar y estar lejos de todo y de todos a los que quieres durante todo el tiempo".

Para darle visibilidad al problema y poder afrontarlo, Julia Michaels no solo acudió a terapia sino que la música le sirvió para normalizarla.

Lo hizo con Anxiety, canción incluida en Inner Monologue Part 1 y en la que comparte micrófono con Selena Gomez, una artista también celebre por haber sufrido esta enfermedad.

En Anxiety, las dos artistas confiesan abiertamente los obstáculos que han tenido por culpa de la ansiedad y depresión. Describen escenas tan cotidianas como el problema que les supone ir al cine con sus amigos o hacer cualquier otro tipo de plan.

A sus 25 años, Julia Michaels va a hacer cualquier cosa menos rendirse y por ello ya está trabajando en Inner Monologue Part 2 que, según ha confesado, está mucho más cerca de lo que nos creemos.

Después de haber trabajado con Selena Gomez, Justin Bieber, Jason Derulo, Clean Bandit, 5 Seconds of Summer, Maroon 5, Shawn Mendes, Demi Lovato, Fifth Harmony, Nicole Scherzinger, Hailee Steinfeld, Little Mix, Niall Horan, Nick Jonas, Rita Ora, Britney Spears, Gwen Stefani, Kygo... no podemos esperar para saber qué nos deparará su nuevo proyecto musical.