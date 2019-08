Muere uno de los fundadores de Village People

A través de un comunicado en su página web, Village People ha confirmado el fallecimiento de Henri Belolo, uno de los dos fundadores del popular grupo musical.

Belolo fallecía el pasado 3 de agosto a los 82 años de edad sin que hayan trascendido las causas de su muerte.

Junto a Jacques Morali, Belolo fundó el grupo Village People bajo el sello Can't stop productions con el que dar salida a sus composiciones dance. Reconocidos en la industria francesa, Morali y Belolo se mudaron a Nueva York donde la escena musical gay parecía más predispuesta para su apuesta sonora.

Victor Willis fue el vocalista elegido por ambos músicos franceses para poner voz a sus composiciones en inglés. A partir de ahí comenzaron a reclutar a diferentes cantantes y bailarines que fueron customizados como estereotipos del hombre estadounidense: vaquero, indio nativo, constructor, soldado / marinero y motorista.

Henry Belolo y sus Village People debutaron con bastante éxito gracias a su debut homónimo al que seguirían discos como Macho Man, Cruisin', Go West, Live and sleazy o Can't stop the music en apenas tres años.

Hits como San Francisco, Macho man, Y.M.C.A, In the navy o Go west triunfaron tanto en América como en Europa provocando que Village People se convirtiera en uno de los grupos más vendedores de la historia con más de 100 millones de discos a sus espaldas.