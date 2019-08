Katy Perry publica la portada de su nuevo single, 'Small Talk'

Ya queda menos para poder escuchar lo nuevo de Katy Perry, que ha sembrado un mar de dudas sobre su posible colaboración con Taylor Swift.

Small Talk llega este viernes 9 de agosto, y, aunque aún desconozcamos un mayor número de detalles con respecto a este tan esperado proyecto, Perry se ha encargado de que vayamos calentando motores con diversos avances.

Además de desvelarnos algunos de los versos que formarán parte de este canción, la artista ha hecho pública su portada. Con unos colores muy llamativos, Katy posa con un estilo propio de la supermodelo Twiggy de finales de los 60. De hecho, su maquillaje es propio de la época, caracterizado por la marca de agua blanca y las pestañas de abajo pintadas.



Eso sí. Las flores se han convertido en su más fiel acompañante, pues aparecen en el fondo, en su ropa y en sus accesorios. Tiene pinta de que el estilo que nos trae es de lo más hippie, como ya lo hizo en Never Really Over. Flower power!

Portada de 'Small Talk', el nuevo single de Katy Perry / Foto Promocional

Algo que también hemos podido conocer hasta el momento es que Charlie Puth también ha trabajado en este nuevo hit que nos presentará nuestra protagonista en unas horas. Hace unos días nos desvelaba el título del sencillo en pleno directo, dando a entender que se ha encargado de producirlo.

Y es que, sin ir más lejos, el productor y compositor Mike Caren compartió un Instagram Story con la portada del sencillo y las siguientes palabras: "Charlie Puth, te veo". Vamos, que es claro y evidente.

De momento, debemos esperar unas horas para conocer más acerca de Small Talk. Y tú, ¿tienes ganas de escucharlo?