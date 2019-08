Katy Perry - Small Talk (lyric) [2019]

A veces no somos conscientes de que estamos completamente rodeados de mensajes que nos bombardean la cabeza constantemente. Mensajes en las paredes, en el ordenador, en los tetrabriks, en los carteles…mensajes por todos lados.

Y esa es la idea que ha cogido Katy Perry para construir una canción a partir de pequeñas notas que pueden aparecer en cualquier tipo de soporte. No hay más que ver el vídeo con la letra que ha compartido de Small talk para darse cuenta de que se pueden decir muchas cosas con pequeñas frases.

Se trata del segundo single de Perry en lo que va de año, el sucesor de Never really over y si tienen algo en común es esa temática de amores intermitentes y esa melodía buenrrollista que tanto casa con el estilo boho chic que luce la cantante últimamente.

Vuelve la era hippie y ella parece querer convertirse en la reina. El color y las flores parecen haber tomado su armario. ¿Habrá influido que esté enamorada, prometida y no haya más que luz en su vida?

Sin duda estamos ante una nueva era para Perry que, incluso, ha hecho las paces con Taylor Swift. De hecho, las redes no dejan de hacer hipótesis sobre una inminente colaboración entre ellas. Y que conste que ellas no hacen más que alimentar esos rumores. De hecho, el próximo álbum se llamará Lover y es la palabra (pero en plural) que podemos ver, también, en esta nueva canción de Perry.

En esta ocasión, la californiana se ha unido a Charlie Puth, entre otros, para componer este tema que formará parte de un álbum que tomará el relevo de Witness que publicó en 2017. De momento podemos ver un video lyric dirigido por Tim Fox en el que vemos como una pareja pasa de ser extraña, a amante, a extraña...como dice la canción.