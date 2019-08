Conoce la lista completa de ganadores de los Teen Choice Awards 2019

Canción de artista masculino: Louis Tomlinson, Two Of Us

Artista Femenina: Lauren Jauregui

Artista Masculino: Shawn Mendes

Artista latino: CNCO

Canción latina: CNCO, Pretend

Canción de película: A Whole New World de Aladdin, Zayn y Zhavia Ward

Estrella de redes sociales: Noah Centineo

Youtuber: Sam and Colby.

Mejor grupo: Jonas Brothers

Artista Country: Dan + Shay

Artista R&B: Cardi B

Artista Rock: Panic! At The Disco

Mejor canción de artista femenina: Lauren Jauregui, Expectations.

Mejor canción de grupo: BLACKPINK, DDU-DU DDU-Du.

Mejor canción pop: Ariana Grande. Thank U, Next

Mejor canción country: Speechless de Dan + Shay

Mejor canción dance: Ellie Goulding, Diplo y Red Velvet, Close To Me.

Mejor canción R&B: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, Old Town Road Remix.

Canción rock alternativo: Panic! At The Disco, Hey Look Ma, I Made It

Nuevo artista: Billie Eilish

Artista internacional: BTS

Mejor Colaboración: BTS y Halsey, Boy With Luv

Premio especial: Taylor Swift