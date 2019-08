40 cosas de Guitarricadelafuente, por Guitarricadelafuente

1. Nombre completo: Álvaro Lafuente Calvo.

2. Fecha y lugar de nacimiento: Benicassim, 27 de agosto de 1997.

3. ¿Cuánto mides? No lo sé (risas).

4. Tu sitio favorito del mundo. Cuevas de Cañart.

5. Como te definirías en una palabra y como te definen en una palabra: Disperso, para ambas.

6. Una manía: Comerme las uñas.

7. ¿Fiestas de pueblo o tarde en el río? ¡Fiestas!

8. ¿Qué música escuchabas de pequeño? Los titiriteros de Binéfar.

9. Edad a la que tocaste por primera vez la guitarra. A los 15 años.

10. Instrumento que quieres aprender a tocar. La bandurria.

11. El primer concierto al que fuiste: Bueno, fui al FIB, aunque al que más ganas tenía que ver era Stromae.

12. El primer disco que te compraste: Pues no sé si me compré alguno, soy de la Generación Z (risas).

13. De no ser cantante hubieras sido... Dejé la carrera dos veces, así que no sé qué hubiese sido de mí... pero quizá director de cine.

14. La primera vez que te pagaron por un concierto: En Valencia, aunque me pagaron con cerveza.

15. Una canción que no te puedes quitar de la cabeza: Una mía que estamos grabando ahora...

16. Un lugar soñado para actuar: Te diría un convento, pero ya lo voy a hacer en unas semanas... Así que tocar en el Teatro Real, mismamente.

17. Sueñas con ver en directo a... Me hubiese gustado ver a Amy Winehouse.

18. Le has pedido una foto a... El Kanka.

19. ¿Cuál fue el momento exacto en el que supiste que querías dedicarte a la música? Fue en el primer concierto de Madrid. Volví a mi casa y pensé: "Tengo que hacer esto".

20. Tu conocido/amigo más guay del mundo de la música: Sergio Valdehita.

21. Un lugar y un momento para componer: En el baño, sentado en la taza del W.C. Con mi café en el bidé.

22. Un lugar soñado para componer: En una montaña perdida en Argentina.

23. Una colaboración soñada: Manu Chao.

24. Tu canción favorita (de las que llevas lanzadas): Agua y Mezcal.

25. Una versión que te encantaría hacer: Una jota aragonesa que se llama La Palomita, pero como no tengo voz para ello, tendría que adaptarla.

26. ¿Una canción que te hubiera gustado haber escrito a ti? Tuyo, de Rodrigo Amarante, la canción de Narcos.

27. Una película que te haya cambiado la forma de pensar: Vengo, de Toni Gatlif.

28. Una serie que te haya enganchado: El Cuento de la Criada.

29. Un juguete favorito de la infancia: Los playmobil.

30. La última vez que te enamoraste fue... Me enamoro mucho y muy fácilmente. Hace una semana.

31. Tu mayor miedo: Que venga alguien por la noche a apuñalarme.

32. Tu talento oculto: Sé imitar acentos, idiomas. Y sé diferenciarlos. En la carrera, estuve haciendo chino.

33. Algo que siempre has querido hacer pero eres incapaz: Tener iniciativa para muchas cosas.

34. ¿Qué género musical no harías nunca? No me cierro a nada... A lo mejor en 20 años me empiezo a llamar "sintetizadorcico de la piedra" y me pongo a hacer trap.

35. ¿Te han parado para hacerse una foto contigo? Sí.

36. ¿Cómo llevas la fama? Te hace ilusión. Aunque el otro día estaba en Santander con mis padres y les hacía más ilusión a ellos que a mí. Eso sí, cuando me saludan suelo ser súper soso, según mis amigos.

37. ¿Cuál es tu visión la industria musical actual? Yo creo que bien. El presente está muy diversificado, no es como hace 10 años que todo el pop era el mismo y era lo que mandaba. Ahora, lo diferente es lo que reina. El trap o gente que fusiona mil cosas triunfa, y es muy bueno, porque así evoluciona la música.

38. ¿Y qué opinión tienes de la industria española? Está en un momento increíble, y creo que lo mejor que le ha podido pasar ha sido Rosalía. Ahora mismo es la que está vendiendo el producto español por el mundo. Si el otro día estaba en Holanda y oí que había gente cantando las grecas! Y eso hace que los ojos vengan aquí. Comparados con el resto de Europa, creo que tenemos más posibilidades de fusión de géneros con toda Latinoamérica.

39. ¿Era del streaming o era de los LPs? Era del streaming, completamente.

40. ¿Mainstream o indie? Es que... No puedo responderte una. El indie está muy sobrevalorado, porque... ¿Qué es indie? ¿Vetusta Morla qué es, mainstream o indie? La música es buena cuando es buena, no solo cuando lo escuchas tú y tus primos.