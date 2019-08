El proyecto secreto de Selena Gómez (y que no es su nuevo disco)

Todo parece estar llevándose con un enorme secretismo pero una vez que se pasa por un registro de marcas o comercial, el secreto deja de ser tal. Eso es lo que ha sucedido con la más que posible línea de belleza de Selena Gómez.

Según informa WWD, la oficina estadounidense de patentes y la oficina de marcas comerciales habría registrado el pasado 11 de julio la marca Selena Gomez para una serie de productos relacionados con "fragrancias, cosméticos, preparados para el cuidado de la piel y el cabello, jabones, y aceites hidratantes y esenciales".

Todo apunta a que la solista va a meterse de lleno en un negocio que está siendo muy rentable para otras figuras de la música como Rihanna y su Fenty Beauty o Lady Gaga y su Haus Laboratories.

Una línea de cosméticos y de belleza que podría estar interfiriendo en lo que a agenda se refiere, con la publicación de su esperadísimo nuevo trabajo de estudio. El pasado 10 de julio, Selena paseó por la alfombra roja de la premiere de la nueva película de zombies en la que aparece: The Dead Don’t Lie. Allí, cuando el medio Entertainment Tonight le preguntó sobre cuándo podremos escuchar su nuevo disco, la artista contestó claramente: "Sí, finalmente está hecho".

Pero desde entonces no hemos vuelto a tener noticias. Aunque Selena no ha lanzado disco en estos cuatro años, ha colaborado con muchos artistas (como Julia Michaels) y en una decena de temas: desde Taki Taki hasta Wolves, pasando por la canción principal de la segunda temporada de Por Trece Razones, Back To You.

Todo apunta a que será a finales de año cuando vea la luz su tercer álbum como solista.

No será la primera vez que Selena Gomez pisa el territorio de la cosmética y la belleza ya que en el año 2011 lanzó una fragrancia propia. La artista ha estado en negocios similares incluyendo sus campañas para importantes marcas de ropa deportiva.

De momento se desconoce el momento exacto en el que los productos de Selena Gomez llegarán al mercado.