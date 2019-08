Ana Fernández: “El look de Carlota es muy Manuela Carmena, es muy divertido”

Ana Fernández está viviendo un momento muy dulce pero, a la vez, muy estresante. Ha coincidido el lanzamiento de su debut como cantante con el estreno de la nueva temporada de Las chicas del cable, la serie en la que lleva trabajando casi cuatro años.

Ella da vida a Carlota, una chica de familia bien con actitud rebelde y espíritu feminista que lucha por las mujeres, en muchas ocasiones, sin medir las consecuencias.

En esta nueva entrega reconoce que “hay mucha más libertad para la mujer en ciertos aspectos”. De hecho, su personaje tiene la posibilidad de entrar en política y eso es lo que más le ha sorprendido de estos nuevos capítulos.

“Carlota tira por la política. Se presenta a alcaldesa de Madrid. Su look es muy Manuela Carmena, es muy divertido. Me lo paso muy bien con los mítines que tiene que hacer, los discursos, las propagandas. Me acuerdo un día que teníamos que hacer un discurso y había panfletos con mi cara, maravilloso. Es lo que más me ha gustado de la temporada”, reconoce.

Esta serie le ha aportado mucho, es un personaje distinto a lo que había hecho hasta ahora que llega en un momento de apertura para la ficción gracias a las nuevas plataformas y que le ha proporcionado una gran estabilidad. Esas podrían ser las tres claves de su participación en la serie.

#Personaje soñado

Una de las cosas que le ha aportado Las chicas del cable es la posibilidad de hacer “un personaje que fuera muy potente, que fuera muy rebelde, que fuera sin filtro. Hasta ahora siempre me habían tocado personajes como más sufridos, más dulces, más ñoños y a mí Carlota me encanta, me lo paso muy bien con ella. No me es difícil interpretarla. Me encantan las tramas que se le aparecen en el camino, las secuencias que tiene, las frases que dice, eso de que Carlota nunca llora y cuando llora es que algo le pasa”.

#Globalidad

Se trata de una de las series de Netflix que estrena todos los capítulos de golpe. “Ese paso de que sólo te vean en España y, de repente, te pueden ver en todo el mundo hace que digas ‘esto funciona’. Por ejemplo a una señora de Canadá o a un chico, le ha encantado, que en Canadá ha funcionado muy bien la serie”, asegura.

“Eso de que te escriban en otros idiomas y lo copias y lo llevas al traductor de google a ver qué me están diciendo, para saber si te están insultando o les está gustando. Eso es muy entretenido”, confiesa sobre el mayor número de gente que tiene acceso a su trabajo.

#Estabilidad

Llevar casi cuatro años involucrada en el mismo proyecto también le ha aportado mucha tranquilidad. “Justo en los años anteriores para el tema de la ficción han sido muy difíciles porque no había proyectos. Con esto de las plataformas, ha sido un soplo de aire para muchos actores, equipos técnicos y directores que estamos viviendo un momento de mucha tranquilidad, de saber que no tenemos que estar con los ovarios aquí al día siguiente después de un primer capítulo a ver qué audiencia ha tenido, a ver si te van a cancelar la serie o no. Vivimos tranquilos, hacemos nuestro trabajo con todo nuestro amor. Nos dicen qué día del mes acabamos, nos vamos a casa y a la siguiente temporada”, explica sobre la nueva situación que están viviendo los actores.

“Obviamente Las chicas del cable tendrá un final pero ya estamos en la familia de Netflix y son mucho de contar con sus actores en otros proyectos y yo creo que a todos los que estamos haciendo series con Netflix en España, nos va a ir bien”, asegura en un tono bastante optimista.