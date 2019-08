Once Upon a Time in... Hollywood y La virgen de agosto, los grandes estrenos de cine de la semana

Varias semanas después de su estreno en Estados Unidos, por fin llega a los cines españoles la prometedora Once Upon a Time in... Hollywood.

Además, en cartelera también podremos encontrar los tiburones de A 47 metros 2, la francesa La casa de verano y la española La virgen de agosto.

Los tiburones están de vuelta y es que llega la secuela de 47 metros y... en pleno verano. Con ganas de que todo aquel que salga a nadar o hacer submarinismo se acuerde de ellos...

Johannes Roberts (Los extraños: Cacería nocturna, El otro lado de la puerta) dirige las actuaciones de John Corbett (The Silence) y Nia Long (Roxanne Roxanne).

Esta comedia dramática nos sitúa en una hermosa casa en la Costa Azul, lugar al que llegarán Anna y su hija a descansar unos días, conviviendo con amigos, familiares y nuevos proyectos.

Valeria Bruni Tedeschi (Un sol interior) y Pierre Arditi (Comme un avion) protagonizan este film dirigido por la propia Valeria Bruni Tedeschi (Una jovencita de 90 años, Un castillo en Italia).

Drama en el que Eva decide pasar el caluroso agosto en Madrid, con la necesidad de encontrarse a ella misma y sentir que el verano se presenta como una grandiosa oportunidad para ello.

Jonás Trueba (Sólo somos, Si vamos 28, volvemos 28) es el director y Itsaso Arana (Segunda vez) y Vito Sanz (Miamor perdido), sus actores protagonistas.

Nuestra recomendación de la semana:

Llega la novena (y más ambiciosa) película de Quentin Tarantino, uno de los autores más influyentes del cine. Con ella retrata el mundo cambiante del Hollywood de los años sesenta, con estrellas, sus dobles de acción y algún que otro famoso criminal como Charles Manson. Otro crimen: Wikipedia se ha llenado de spoilers sobre el film.

Leonardo DiCaprio (La Playa), Brad Pitt (El Club de Lucha) y Margot Robbie (El lobo de Wall Street) son los protagonistas de esta historia, escrita y dirigida por Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Reservoir Dogs).