María Isabel explica por qué sigue cantando ‘Antes Muerta Que Sencilla’

¿Quién no ha cantado en algún momento de su vida eso de “antes muerta que sencilla, ay, que sencilla, ay, que sencilla"? Todos, ¿verdad? Y no nos extraña, la canción de María Isabel se convirtió en todo un hit. De hecho, el tema no solo consiguió ganar Eurovision Junior en 2004, también hacer bailar a toda España durante años.

Aunque cuando ocurrió todo esto, María Isabel solo contaba con nueve añitos, la artista continúa cantando Antes Muerta Que Sencilla en sus conciertos. Y es que, tal y como asegura en el último tuit que ha compartido, se siente muy orgullosa del single que la llevó a la fama.

“Hay gente que cree que no tengo música nueva y que solo tengo Antes Muerta Que Sencilla, que esa sea mi canción más conocida no significa que desde ahí no saque más canciones... señores, entren en Youtube y pongan Tu Mirada, que es mi nuevo single”, ha comenzado a escribir.

Podéis leer esto? Es lo que pienso.... Y en los conciertos canto canciones de antes y de ahora y vayan preparándose porque trabajando estoy en más cosas nuevas mientras TU MIRADA es MI NUEVO SINGLE 😉😉! Vivan los barrios pic.twitter.com/nlnrPVorOV — María Isabel (@mariaisabelAMQS) 18 de agosto de 2019

“Por otro lado me dicen que solo canto esa canción (…) Lo que más resalta (de los conciertos) son las canciones de antes porque he sido la infancia de toda mi generación al igual que ellos de la mía… gracias a ellos he llenado plazas de toros, estadios y recintos bastante grandes. Porque gracias a ellos esta canción sonó en el mundo entero y porque vivo enamorada de la canción que me lanzó a ser conocida”, ha continuado escribiendo.

Además, la cantante de 24 años ha querido dejar claro que no tiene ningún problema a la hora de cantar en pueblos y barrios: “También tienen derecho a escuchar la música en directo, ¿no?, o qué pasa, que solo se puede hacer conciertos en capitales y estadios”.

El tuit ha sumado casi seis mil me gusta y mil quinientos retuits, además de cientos de comentarios felicitando a la artista por sus palabras.

El pasado mes de julio, María Isabel volvió a la música con un tema muy urbano llamado Tu Mirada. Solo en Youtube, el single suma más de 600 mil reproducciones. ¡Nada mal! Seguiremos atentos a la carrera de María Isabel y es que, tal y como asegura en su tuit, se encuentra trabajando en cosas nuevas.