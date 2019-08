Clean Bandit lanza un remix de ‘You Need To Calm Down’ de Taylor Swift

¡No queda nada para que podamos disfrutar del nuevo y esperadísimo disco de Taylor Swift! La cantante lanza Lover, su séptimo álbum de estudio, este viernes y su fandom está de los nervios. Por suerte, para calmar esa ansiedad, ya pueden ver la lista de canciones que componen el disco.

Eso sí, de momento solo hemos podido escuchar cuatro canciones: Lover, The Archer, Me! y You Need To Calm Down. Esta última se ha convertido en todo un himno para el colectivo LGTBI. Pues bien, ahora ha salido un rémix del tema. ¿Y quién está detrás? Nada más y nada menos que uno de los grupos del momento: Clean Bandit.

Este martes, 20 de agosto, los fans del grupo británico han podido ver en su lista de reproducción un nuevo tema: You Need To Calm Down Rémix.

Clean Bandit ha cambiado el tono del tema y aumentado la velocidad del segundo single de Lover. Además, ha añadido nuevos sonidos producidos por el sintetizado, dándole un toque mucho más dance al single.

“Siempre he sido una gran admiradora de Clean Bandit y ahora han hecho un rémix de You Need To Calm Down”, ha escrito Taylor Swift en la historia de Instagram donde ha compartido el tema.

Además, para este rémix han cambiado la portada: ahora la espalda de Tay aparece con colores psicodélicos. Muy acorde con el videoclip que lanzó el pasado julio.

No hay duda de que la banda británica ha sabido sacar partido al sonido original de la canción y llevárselo a su terreno. Quién sabe, quizá en un futuro decidan colaborar en un tema conjunto. Esto solo podría ser el principio de algo más grande. El tiempo nos dirá.