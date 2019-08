Las chicas de BlackPink continúan mostrando su apoyo a Rosalía

Si unimos a BlackPink y a Rosalía en una misma frase, lo que podemos obtener es una de las explosiones musicales más emblemáticas del año. Pero no, aún no ha ocurrido, aunque no descartamos que ocurra en un futuro.

Lo que sí ha sucedido es que las artistas de K-Pop han vuelto a demostrar su incondicional apoyo a la intérprete de Malamente. En concreto ha sido Lisa, que, con tan solo un vídeo, ha revolucionado las redes sociales.

En él nos deleita con una coreografía de lo más potente cuyos movimientos casan a la perfección con los ritmos de este primer gran hit de la catalana: Malamante. Sus millones de seguidores no tardaron en manifestarse en la publicación, que comenzó a recibir miles de comentarios y fue compartida en todo el mundo.

De momento, esto no ha llegado a ojos de Rosalía, aunque no nos extrañaría que lo hiciese y enviase un cariñoso mensaje a esta exitosa girlband.

Lo cierto es que no es la primera vez que BlackPink nos muestra su amor por la música de la española. Ya lo hizo Jennie a mediados de julio de este año a través de diversos Instagram Stories en los que aparecía haciendo playback con Malamente y Con Altura. ¡Rosalía causa sensación entre las voces más exitosas de Corea del Sur!

jennie estaba escuchando CON ALTURA buenos dias para mi pic.twitter.com/Lqu5d4rnT6 — anto (@firstlyjisoo) July 13, 2019

Dua Lipa ya colaboró con ellas y Ariana Grande posiblemente lo haga en un futuro cercano. ¿Será la catalana el siguiente objetivo de BlackPink? ¡Deberemos esperar para saberlo!