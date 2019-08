¿Por qué Demi Lovato no estuvo en los MTV VMAs 2019?

Demi Lovato ha estado ocupando las portadas de todos los medios en estos últimos días. Además de celebrar su cumpleaños el pasado 20 de agosto, la artista ha recibido la noticia de su aparición en la nueva película de Eurovisión.

Pero eso no es todo lo que nos trae la intérprete de Échame La Culpa. Con la celebración de los esperados premios MTV Video Music Awards en Nueva Jersey este 26 de agosto, muchos han pasado lista y han anotado los nombres de aquellos ausentes durante esta celebración.

No, BTS no han sido los únicos que han faltado a su cita, aunque su ausencia está justificada con unas merecidas vacaciones. Demi Lovato también forma parte de esa lista, y sus seguidores buscaban la razón que explicase su desaparición.

Pero la artista decidió poner punto y final a través de la publicación de diversos Instagram Stories. "Vale, no os puedo contar qué estoy haciendo hoy (lo averiguaréis muy pronto) pero me está haciendo muy feliz. Me estoy divirtiendo mucho y no puedo parar de reirme. Ahora cread vuestras teorías locas de qué puede ser. [...] Ninguna de mis noticias tiene que ver con perros, pepinillos ni tazas... ¡¡Venga ya!!", explicó Demi. Vamos, que su ausencia en estos importantes premios se debe a la preparación de un nuevo y emocionante proyecto.

¡Pero no todo acaba ahí! Cuando todo parecía estar bien aclarado y sin ninguna duda, la artista volvió a publicar unas declaraciones que sentenciaron definitivamente su desaparición en este evento. "No he ido a los VMAs por una razón. Bueno, eso y que odio las galas de premios", concluyó.

Así es. Asistir a galas de premios no es la mayor pasión de Demi, y si a esto le sumas la preparación de un nuevo proyecto, sobran excusas para decidir faltar a este evento. Aunque no lo ignoró por completo, ya que, minutos posteriores, la artista apoyó públicamente la actuación de su compañera Normani sobre el escenario de Nueva Jersey.

Eso sí, Solo, su tema junto a Cheat Codes, se quedó a las puertas de recibir la estatuilla a Mejor Canción Dance.

Y tú, ¿qué crees que trae entre manos nuestra protagonista?