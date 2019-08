Finneas, el hermano de Billie Eilish, se estrena en la música

Ay, qué caprichosa es la genética. No cabe duda de que la pasión de Billie Eilish por la música viene de familia, o al menos por el ámbito artístico. La joven tiene unos antecedentes muy ligados a la indsutria del cine y, sobre todo, a Hollywood, pues sus padres han trabajado en reconocidas series y películas.

No es de extrañar, por tanto, que su hermano Finneas O'Connell haya heredado también esta vena artística. Primero lo vimos en Modern Family o Glee, pero ahora ha decidido centrar su futuro en la industria de la música.

Hemos escuchado su lado más romántico de la mano de Break My Heart Again, un tema que lo presenta en solitario como el productor y compositor de, no solo las canciones de su hermana, sino también las suyas propias. ¡Y al más puro estilo de Ed Sheeran!

Pero Finneas ha decidido ir más allá y ha anunciado el lanzamiento de su EP debut Blood Harmony, que verá la luz el próximo 4 de octubre. Aunque este proyecto no ha llegado solo, sino acompañado de su single Shelter y las fechas de su gira por Estados Unidos.

"Escribí esta canción hace un par de años y la dejé madurar durante un tiempo para ver cómo envejece. Cuando busqué entre mis canciones este año, me encontré con la demo y me sorprendió gratamente que me gustase", explica el artista de 22 años, según las palabras recogidas por Billboard.

"Normalmente me aburro de mis cosas casi de inmediato. Quería que esta canción tuviese una urgencia cuando la grabé, al igual que la letra. Ese sentimiento de fiebre que sientes cuando amas a alguien", añade.

Shelter llega para mostrarnos de nuevo su sello de identidad. Con unos ritmos propios del pop de Ed Sheeran y una mezcla vocal de John Mayer y George Ezra, Finneas nos regala un nuevo himno.

Un tema que nos adelanta cómo sonará ese tan esperado EP que será presentado por Norteamerica desde el 4 al 24 de octubre.

Finneas comenzó en la industria de la música de la mano de su banda The Slightlys mientras cursaba secundaria junto a unos amigos. Publicaron tres canciones y recorrieron el circuito de Los Ángeles. Posteriormente, decidió agarrar la mano de Billie y regalarle Ocean Eyes. Sí, regalarle, pues se trata de un tema que él mismo compuso para su banda. Sin embargo, cuando la profesora de baile de su hermana les pidió que hicieran una canción para una coreografía, él rescató el tema. Posteriormente, se convirtió en un fenómeno.

Ambos se han vuelto inseparables. Tanto es así que, además de componer juntos el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? en el dormintorio de su casa, el joven ha actuado como telonero en diversos conciertos de Eilish.

Billie Eilish y su hermano Finneas / Frazer Harrison (Getty Images)

Ya con el proyecto de la banda aparcado, Finneas intenta hacerse un hueco en este arduo mundo de la música. Ahora, ha cogido carrerilla y se ha impulsado para estrenarse oficialmente en solitario de la mano de este EP que ya, de primeras, tiene pinta de sonar muy bien.

Así que apúntate la fecha: 4 de octubre de 2019, estreno de Bloody Harmony.