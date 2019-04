Finneas - Break My Heart Again [2019]

A raíz del debut de When We All Fall Asleep, Where Do We Go? cada vez resulta más difícil hablar de Billie Eilish sin mencionar a su hermano Finneas O'Connell, quien compone, produce y actúa junto a ella. Sin embargo, uno y otra no son inseparables y, a pesar de que él está volcado en apoyar y acompañar a la joven artista, también ha sacado tiempo para estrenar Break My Heart Again, su nueva canción en solitario.

Lo cierto es que fue Finneas el primero de la familia en introducirse en el mundo de la música. Como ya contábamos en nuestro artículo 10 curiosidades sobre el 50% del proyecto de Billie Eilish, durante su adolescencia formó el grupo The Slightlys junto a unos amigos, publicaron tres canciones y llegaron a hacer una modesta gira por Los Ángeles. Ahora, compagina ser parte de la banda de su hermana con formarse su propia carrera.

Ver esta publicación en Instagram Bil and finn at @coachella Una publicación compartida de FINNEAS (@finneasoconneell) el 21 Abr, 2019 a las 11:37 PDT

Pero si algo queda claro es que no pretende hacerle la competencia. Es por eso por lo que mientras las canciones con el sello de Eilish destacan por ser potentes, oscuras y rompedoras, Break My Heart Again adopta la forma de balada y apuesta por un estilo más sensible y tradicional que es una mezcla del pop amable de Ed Sheeran, la voz seductora de John Mayer y la intensidad musical de Adele.

A pesar de ello hay ciertos elementos en el tema que son producto de la frescura de una mente joven y consciente de los rasgos característicos de su generación; en la melodía se introduce el sonido de las teclas de un móvil, de modo que la letra parece narrar un mensaje o whatsapp que el artista va escribiendo según canta. Si algo nos ha quedado claro es que la obsesión de Finneas y Billie de grabar todos los objetos que tienen a mano para que formen parte de sus composiciones está en sus genes.

Break My Heart Again es precisamente eso: la conversación de una pareja que no está atravesando un buen momento en su relación. O más bien un monólogo de una de las dos partes: aquella que sufre las consecuencias del fin del amor y busca con desesperación una explicación que alivie el dolor que causa un corazón roto.

I have a song stuck in my head that doesn't exist yet. — FINNEAS (@finneas) 16 de mayo de 2017

A pesar de que Finneas entona la canción como si fuese fruto de su propio sufrimiento, no parece que la historia sea autobiográfica, pues cualquiera que eche un vistazo a sus redes sociales puede confirmar que disfruta de una vida sentimental plena junto a Claudia Sulewski.

El videoclip es sencillo pero intenso, acorde con la composición musical. El blanco y negro aporta dramatismo. Los movimientos del cantante mientras intenta desprenderse de la camiseta crean una moderna coreografía y el giro de cámara hace que el espectador o espectadora se sumerja en la historia y empatice con ese desconsuelo que todos y todas hemos sentido alguna vez.