Tarantino lleva a Los Bravos a la lista de ventas 50 años después

Quentin Tarantino es uno de los directores más conocidos y laureados del Hollywood, muy seguido por legiones de fans y en plena actualidad después de estrenar su última película, Érase una vez en Hollywood. Una de sus grandes cualidades, de la que se habla siempre que se analiza uno de sus films, es que es un melómano que cuida todas y cada una de las canciones que suenan en sus películas. Todos relacionamos el Bang Bang de Nancy Sinatra con Kill Bill, pero no es la única ocasión donde una canción ha acompañado escenas ya perennes en nuestra memoria cinéfila.

Cuando salió a la luz el tráiler de su última película, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, muchos nos sorprendimos por una de las canciones que sonaban en él. Bring a little lovin, uno de los temas más conocidos del grupo español de los setenta Los Bravos, sonaba en todo su esplendor para acompañar las escenas de la novena película de Tarantino.

No podía haber sido una mejor elección musical: para una historia desarrollada en Los Ángeles en el verano de 1969, tenía que sonar este tema, que estuvo presente, aunque fuera en posiciones discretas, en las listas de éxitos de Billboard durante ocho semanas consecutivas. El tema, escrito por los australianos Harry Banda y George Young, llegó al puesto 51, y fue el tercer éxito de Los Bravos en EEUU después de Black is Back’(1966) y Going Nowhere (1966).

Tráiler de 'Érase una vez en Hollywood', de Quentin Tarantino

Sin embargo, después del estreno y enorme éxito que ha tenido la película, que es España ya lleva recaudados unos ocho millones de euros, la popularidad del tema de Los Bravos no ha dejado de crecer. En este momento, según Promusicae, Bring a little lovin ha ascendido hasta el puesto 36 en lista de ventas y descargas.

Los Bravos surgieron en 1965, fruto de la relación entre el grupo Los Sonors y Mike Kennedy, un alemán afincado en España que ejercía de vocalista en Mike and The Runaways. En aquella época, después de una reunión en Palma de Mallorca, se unieron y publicaron sus dos principales éxitos, 'La moto' y 'Black is Black'. Con esta última, el grupo llegó a un éxito que nunca antes habían podido imaginar. Que un grupo español alcanzara el número 1 en Canadá, el número 2 en Reino Unido y el 4 en Estados Unidos era algo inimaginable. Pero pasó.

Los Bravos - Bring a Little Lovin'

Los miembros del grupo necesitaban mantener este enorme éxito alcanzado, y dos años más tarde se unieron a The Easybeats. Fue en ese momento cuando nació Bring a little lovin, que fue un auténtico pelotazo en España, pero ya recogido con más tibieza en el ámbito internacional.

No es la única vez que Los Bravos han acaparado la actualidad con uno de sus éxitos de forma tardía. En 1992, un tiempo después de que la formación se reuniera después de separarse, Ricky Martin hizo que se volviera a hablar de ellos al adaptar uno de sus temas. El puertorriqueño adaptó el tema al castellano y lo llamó Dime que me quieres, y lo incluyó en su primer álbum en solitario.