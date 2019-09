Carlos Right anuncia su segundo single: ‘Perdóname’

Carlos Right decidió debutar en solitario con una nueva versión del single con el que compitió para llegar a Eurovisión, Se te nota. Una jugada arriesgada porque no suponía una novedad, pero que resultó acertada.

Después llegó el álbum, Atracción, y, ahora es el turno del segundo single. El cantante acaba de anunciar que este mismo 6 de septiembre lanzará el vídeo de Perdóname. Una canción de desamor, de esas que no te das cuenta de lo que tenías hasta que lo pierdes: “A lo mejor, si yo no te hubiera dejado ir no tendría por qué contar mis cicatrices. A lo mejor, tú tendrías una canción de esas que son más felices”.

En los segundos que ha compartido del vídeo podemos verle vestido con americana y sentado frente a un piano en un espacio vacío y neutro en el que destacan cuatro bombillas que aportan una luz cálida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Right (@carlos.ot2018) el 2 Sep, 2019 a las 3:30 PDT

En unas imágenes que compartió unos días antes también pudimos verle cantando bajo una lluvia intensa. No sabemos si habrá historia paralela en la que aparezcan más personajes pero hay unos cuantos afortunados que lo sabrán antes que nadie en el preestreno que hará en Cinesa Diagonal.

Algunos de sus compañeros de Operación Triunfo no han dudado en mostrarle su apoyo. “Allá vamos”, decía Noelia mientras que Famous le mandaba unas cuantas caritas con corazones y brazos levantados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Right (@carlos.ot2018) el 24 Ago, 2019 a las 8:02 PDT

El club de fans de su chica, Julia, también expresaba su emoción por este lanzamiento: “No podemos tener más ganas, Carlos, te mereces todo lo bueno del mundo, seguro que va a ser increíble verlo, no tenemos ninguna duda y lo vamos a hacer tendencia 1, no tengas dudas, no podemos aguantar mássss diosss, va a ser increíble”.

Mientras, se prepara para comenzar gira. El 21 de septiembre arrancará en Esplugues de Llobregat. “No podía empezar mi gira en otro sitio… Atracción Tour despegará en mi pueblo”, anunciaba él mismo.