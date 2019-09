Taylor Swift, ‘Lover’ y su interminable lista de éxitos

Los seguidores de Taylor Swift están de enhorabuena. Su artista se ha convertido en una de las más imparables a nivel internacional, y más aún tras el lanzamiento de su exitoso Lover. No solo lo decimos nosotros, sino los números.

La intérprete de You Need To Calm Down lidera la lista de álbumes más vendidos en España, así como también la de álbumes en Streaming. Estos dos logros se suman a la larga lista de éxitos que ha sumado a su trayectoria desde el 23 de agosto, día de lanzamiento de su séptimo álbum de estudio.

Ese mismo día llegó a lo más alto del ránking de iTunes en 98 países, así como también se convirtió en el debut más importante de la historia de la música batiendo el récord global en Amazon Music. Además, ocupa la 36ª posición de nuestra lista con su tema ME!. Pero si pensabas que aquí se acababa la innumerable lista de logros, estás totalmente equivocado/a.

Lover ha llegado a la vida de Taylor Swift para marcar un antes y un después en la historia de la música. En tan solo 24 horas, era nombrado como el álbum de mayor venta en Estados Unidos y, en su primera semana, superaba su propio récord con Reputation, el antecesor de este nuevo disco. Vamos, que los Swifties aún no se han atrevido a guardar el confeti.

El pasado 23 de agosto, nuestra protagonista se despidió de su etapa oscura y experimental para reencontrarse con los sonidos que la llevaron a ser la artista que más vende de la última década. "Un sonido pop con pinceladas donde la artista se mueve como pez en el agua", señala nuestro compañero Alberto Palao.

Un total de 18 canciones dan vida a este proyecto tan ansiado por su ejército de seguidores, que llevaba un año y medio sin novedades musicales de su artista favorita. Dieciocho himnos en los que suenan una Taylor madura que denuncia algunos de los temas sociales más mediáticos. Su enfrentamiento con la política de Donald Trump y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ son algunos de ellos. Bueno, también hay espacio para el amor en temas como Lover y London Boy.

También recuerda la belleza de la amistad en It's Nice To Have A Friend, o la superación personal tras una ruptura en I Forgot That You Existed. Vamos, que Taylor ha tomado las riendas de su vida y no hay quien la frene.

Prueba de ello es su liderazgo en las listas de éxitos internacionales. ¡Los números no engañan!