All the good girls go to hell - Billie Eilish [2019]

A pesar de estar inmersa en su primera gira internacional, Billie Eilish ha sacado tiempo para elaborar el nuevo videoclip de All the good girls go to hell, uno de los temas que componen su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y que ahora se acompaña de unas potentes imágenes que recurren a esa estética tan atractiva como terrorífica que la caracterizan.

En el visual, la joven artista se transforma en un ángel caído que impacta contra la tierra. Los siguientes planos nos muestran cómo intenta recomponerse del aterrizaje hasta lograr desplegar sus alas y volver a alzar el vuelo. Las primeras imágenes son también muy significativas, pues no parece que el origen de la transformación de la protagonista se deba a poderes divinos, sino más bien a una mutación inducida que recuerda a Ángel, uno de los superhéroes de X-Men.

Si atendemos al título de la canción, podemos profundizar aún más en el significado del clip; y es que, si según Eilish "todas las chicas buenas van al infierno", su accidental llegada a la tierra puede entenderse como la corrupción de su inocencia por la propia sociedad en la que vive. O al menos esto es lo que uno/a puede pensar hasta que lee la nota que ha dejado la propia artista en la descripción de YouTube, donde nos damos cuenta de que va mucho más allá.

"Ahora mismo hay sobre la tierra millones de personas que actúan como nuestros líderes, y quiero que presten atención. Nuestra tierra se está calentando a niveles nunca antes alcanzados, los polos se derriten, nuestros océanos no dejan de crecer, la naturaleza está siendo envenenada y nuestros bosques arrasados por el fuego. El 23 de septiembre la ONU acogerá la Acción Contra el Cambio Climático 2019 para discutir maneras de afrontar este problema. El tiempo se agota. Los viernes 20 y 27 de Septiembre podrás hacer que tu voz se oiga. Sal a las calles".

¿Te unes a la propuesta de la artista?