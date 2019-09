Todos quieren a esta reconocida cantante como Poison Ivy

La figura de la mujer está comenzando a tener un papel destacado en la vida de DC Comics. Después de disfrutar de Wonder Woman y Harley Quinn en la gran pantalla, parece que un nuevo personaje calienta motores para arrasar en taquilla: Poison Ivy.

Tras la noticia del estreno de Birds of Prey con Harley Quinn, Cazadora y Canario Negro, los seguidores de este universo han comenzado a especular sobre la aparición de dos villanas populares en la nueva de Batman o sobre el estreno de una nueva película sobre ellas: Catwoman y Poison Ivy. Todo apunta a que será Vanesa Hudgens quien dé vida a la gata, pero, ¿quién se vestirá de verde para interpretar a Poison Ivy? La respuesta parece estar relacionada con el nombre de una famosa cantante.

Ella es, nada más y nada menos, que Rihanna. Tal y como anuncian fuentes a We Got This Covered, el objetivo de una persona anómina que trabaja en Warner Bros. es el de lanzar a la estrella del R&B a la gran pantalla uniéndola al elenco de una próxima película, que apunta a ser la de Gotham City Sirens.

Eso sí, aún no hay nada confirmado. "La cantante es solo uno de algunos de los nombres en la lista interna (de Warner) y no está claro si se ha hecho una oferta formal", explica este medio.

Aunque también se desconoce si Rihanna estaría interesada en interpretar a esta archiconocida villana, parece que no se trata de un simple rumor. La fuente que confesó esta noticia a We Got This Covered también fue el encargado de anunciar que se habían puesto manos a la obra con la película de La Cosa del Pantano y de asegurar que Wonder Woman luciría su armadura dorada. Dos informaciones que fueron confirmadas posteriormente.

Esto no ha hecho más que disparar los rumores entre el ejército de seguidores de DC Comics, que ya se prepara para el estreno de El Caballero Oscuro protagonizado por Robert Pattinson y Joker por Joaquin Phoenix.

Por su parte, la ausencia de Rihanna en la industria de la música podría encajar con su interpretación en la gran pantalla. Y a ti, ¿te gustaría verla vestida de verde?