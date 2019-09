La historia de ‘Ironic’ de Alanis Morissette, que irónicamente no tenía nada de irónica

Irónicamente, la letra de Ironic no habla de situaciones irónicas. Cuando Morissette co-escribió el tema junto a Glen Ballard jamás imaginó que, décadas después, este asunto seguiría desencadenando polémica. La artista reconoce que se sintió "abochornada por tener al planeta entero diciendo 'eres una idiota'". Aun así, siempre ha asegurado esa canción.

1996 fue el año de Alanis Morissette. Ese año, la nueva sensación canadiense tuvo tres canciones en la lista de LOS 40, aunque solo una de ellas alcanzó el primer puesto: Ironic. Debutó en la radio de los éxitos en 1996 con Hand in my pocket y permaneció ocho semanas.

Ironic fue una de las canciones elegidas por Alanis Morissette para su concierto 'Básico 40' celebrado el 28 de abril de 2004 en los estudios de 40 TV. La artista canadiense presentaba entonces las canciones de su álbum So-called (2004) y repasó algunos éxitos de su carrera.

Morissette co-escribió el álbum Jagged little pill, su debut internacional, únicamente con Glen Ballard, quien también lo produjo. Las sesiones de grabación comenzaron en 1994, en el estudio que tiene Ballard en su casa de San Fernando Valley, en California. Grababan las canciones según las iban escribiendo. Ballard se encargaba de las guitarras, teclados y programación. Morissette tocaba la armónica. El dúo se propuso escribir y grabar una canción por día, en intervalos de 12 ó 14 horas.

Ballard conoció a Alanis en 1994 y la conexión fue 'instantánea'. Treinta minutos después ya habían empezado a experimentar con diferentes sonidos en el estudio de Ballard. En declaraciones a 'Rolling Stone', Ballard cuenta: "Simplemente, conecté con ella como persona... era algo como 'Guau, ¿tienes 19 años?'. Era tan inteligente y tan dispuesta a no dejar pasar esta oportunidad... tenía claro lo que no quería hacer: cualquier cosa que no fuera auténtico y no saliera de su corazón".

Alanis Morissette - 'Ironic'

Morissette coincide con Ballard en lo divertida que fue la composición de Ironic. En una entrevista con la revista 'Q' de 1999, contaba: "Fue muy divertido porque cuando Glen y yo estábamos en el estudio escribiéndola, solo intentábamos hacernos reír el uno al otro aportando las cuestiones más absurdas para ilustrar el concepto final del tema. Fue desternillante. Ni siquiera estábamos pensando en ironías, que es probablemente lo más irónico de la canción"

En un principio, a Morissette no le entusiasmaba Ironic y estuvo a punto de no incluirla en el álbum. "Pero Glen insistió en que era la mejor canción" explicó la cantante en 'Entertainment Weekly'. "Y yo simplemente pensé 'Ok, ya me he equivocado anteriormente'"

La letra de Ironic presenta varias situaciones que se describen como "irónicas", algo que originó un largo e intenso debate que captó la atención de los medios por la aplicación impropia del término. Según Jon Pareles del diario 'The New York Times', la canción implica una clara "ausencia de ironía". Según el diccionario, 'ironía' es una "expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada". Por tanto, las frases "es como la lluvia en el día de tu boda" o "un embotellamiento de tráfico cuando ya llegas tarde"… no son 'irónicas’.

Sobre la controversia generada, Morissette comentó: "Para mí, el gran debate generado sobre si lo que estaba diciendo en Ironic era irónico o no, no fue traumático. Cuando Glen y yo estábamos escribiendo la canción, definitivamente no nos aseguramos obstinadamente de que todo fuera técnicamente irónico". En una entrevista realizada por 'The London Times ' en Junio de 2008, se le cuestionó a la artista si ya tenía claro el significado de 'ironía'. Ella contestó: "Sí, ahora ya he aprendido la definición de ironía. Siempre le digo a la gente que soy la estúpida más lista que jamás han conocido".

Cuando en una entrevista con 'The Guardian' de 2018, le preguntan a la artista por el momento más embarazoso de su carrera, la artista responde contundente: "Cuando el planeta entero hizo que me avergonzara por mi uso de 'Irónico'". A pesar de todo, Morissete asegura que todavía sigue disfrutando de la canción: "Y al mismo tiempo, es una ironía que una canción llamada "Ironic" no esté repleta de ironías. Y yo amo esa canción y amo esa época".

El francés Stéphane Sednaoui se encargó de dirigir el vídeo de Ironic. Al principio, Morissette está en una gasolinera y camina hacia su coche con una taza de café en la mano. A continuación, conduce a través de un paisaje nevado y va encarnando a las diferentes pasajeras que aparecen en el interior del coche.

Alanis Morissette, durante su 'Básico 40' de 2004. / LOS 40

En una entrevista para Vogue en 2015, Morissette reveló que sus ropas en el vídeo de Ironic reflejan las diferentes personalidades de los personajes que interpreta. La conductora, con un gorro rojo de punto es "la responsable". El personaje irritable, a quien Morissette se refiere como 'la excéntrica' lleva puesto un jersey amarillo y largas trenzas. A Morissette le gustaban las trenzas tanto que a menudo las llevaba en sus directos. La pasajera que va de co-piloto en el asiento delantero con jersey rojo y pijama, es "romántica, triste y pensativa y también la que toma riesgos". Y de la chica del asiento de atrás con un suéter verde, Morissette dice: "La chica de verde es la que más se parece a mí. Esa chica es divertida y juerguista. Es la chica que tú quieres tener a tu lado cuando vas a un parque acuático".