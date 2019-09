Natalia Molina sigue reivindicando su cuerpo, ahora compartiendo sus estrías

Natalia de Molina es una de esas actrices que no tienen miedo a hablar y reivindicar las cosas en las que cree. Que hay que abogar por la libertad de decisión de las mujeres en cuestiones de depilación, pues ella va y muestra el pelo de sus axilas. Que Instagram censura el pezón femenino, pues ella se busca la forma de saltarse esas restricciones.

Así es ella, una chica que no cede a presiones y que utiliza el arte para reivindicar aquello que piensa que es lo correcto. De hecho, el pasado agosto ya nos hacíamos eco de su desnudo integral para recrear Muchacha en la ventana de Dalí.

Es de las que no tienen que luchar por aceptar su cuerpo porque lo tiene super asumido y se encuentra muy cómoda con él. De ahí que su última fotografía sea un primer plano de sus estrías. “Los caminos de la vida”, es lo que escribe (en inglés) junto a la imagen, dejando claro que estas marcas en la piel, como las arrugas, son testimonio de una vida.

Solo unas horas antes Demi Lovato publicaba unas fotos mostrando su celulitis. Está claro que las cosas están cambiando y que esta oleada feminista que lucha por el empoderamiento de la mujer y la libertad ante una opresión a la que ha estado sometida por unos cánones de belleza muy exigentes, está recogiendo sus frutos.

El body positive ya es una realidad y gracias a mujeres como Demi y como Natalia, muchas mujeres anónimas han logrado borrar una serie de complejos que, durante años, han sido una carga.

Los seguidores de la actriz no han hecho más que aplaudir su iniciativa. “Esto me da, y estoy segura de que a otras mujeres también, confianza y aceptación sobre lo que la sociedad considera imperfecciones”, escribía una usuaria, “siempre me ha costado llevar bonitos trajes de baño en la playa o la piscina y he llevado una toalla sobre mis estrías. Muchas gracias por publicar esto”.