Karol G se apunta un hito para el reguetón: Da un concierto para más de 100.000 personas

Karol G es una de las máximas representantes del fenómeno reguetonero que suena por todo el mundo, y es por eso que ha protagonizado uno de los nuevos hitos para el género.

La cantante está apunto de empezar su tour internacional en México, donde actuará en menos de un mes, pero no quiso que esa fuese su primera parada: "Soy de Colombia, de Medellín, es mi ciudad. Resulta que Ocean Tour iba a empezar en otra parte, y yo dije "por qué si mi ciudad fue el primer lugar que me dio a mi la oportunidad, los primeros que me escucharon"", comentaba en un vídeo de su cuenta de Instagram -en el que por cierto, estrena el carísimo regalo de Anuel AA-.

De este modo, anunciaba el show gratuito. "Este concierto es gratis para todos ustedes, un regalo de mí para ustedes, Medellín [...] sé que hay mucha gente que a veces quiere ir a un concierto que no tiene la oportunidad de comprar una boleta, eso en este caso no importa, porque este es el concierto de todos y todos ustedes son bienvenidos".

Con apenas dos semanas de antelación para su preparación, el Ocean Tour comenzaba en Medellín con entrada libre y ante la atenta mirada de nada más y nada menos que 100.000 personas. Una cifra que muchos ya remarcan como histórica, siendo el concierto más multitudinario de música urbana jamás hecho en Colombia.

No faltó ningún tipo de detalles. Desde el montaje original de su gira -la reguetonera tenía claro que no por ser gratuito iba a ser menos- a la actuación Papá G, el padre de Karol, que calentó motores para lo que venía.

Sin embargo, lo que fue para muchos la gran sorpresa de la noche fue la aparición sobre el escenario de J Balvin, que cantó China a dúo con la artista sin que ni si quiera ella lo supiese. Un acto que la colombiana agaradecería después en Instagram: "Hace 13 años nos conocimos y aunque ambos ya hacíamos música, nuestras carreras evolucionaron en tiempos diferentes. Desde ese día me apoyó, me ayudó, me enseñó, me acompañó y me aconsejó ... Ayer sin yo saberlo llegó a mi concierto y nos demostró una vez a mi y a todos lo grande que es!!! GRACIAS J Balvin".

Karol G ya ha publicado que el concierto se ha convertido en el mejor día de su vida, y ha dedicado el tema Ocean a todos los asistentes. Porque, según ella, "sin ustedes nada tendría sentido".