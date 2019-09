Nominados a LOS40 Music Awards 2019: este jueves saldremos de dudas

¿Quiénes serán los nominados a LOS40 Music Awards 2019? Se acercan los premios más importantes de la música en España y con ellos, la hora de saber qué artistas han sido los más relevantes del año. La espera casi ha concluido y este jueves 12 de septiembre por fin saldremos de dudas.

Permanece muy atento a tu emisora de LOS40, a LOS40.COM y a nuestras redes sociales oficiales para conocer qué nombres figuran en las nominaciones a mejores artistas de LOS40 Music Awards 2019. ¿Cuándo conoceremos los nominados? Este jueves 12 de septiembre por la noche se desvelarán los nombres de los artistas que optan a estatuilla.

Cada año desde 2006, LOS40 premian el talento y el arte a través de sus galardones, los más importantes de la música en nuestro país. También reconocerán el tesón y la carrera de grandes figuras de la música gracias a los premios Golden a la trayectoria.

/ LOS40

Sobre LOS40 Music Awards 2019

LOS40 Music Awards 2019 se celebran este año el 8 de noviembre en el Wizink Center de Madrid. Las entradas para esta gran gala ya están a la venta.

LOS40 continúan con su campaña por el medioambiente colaborando con WWF por la protección de los animales en peligro de extinción. Parte de la recaudación de las entradas de LOS40 Music Awards 2019 irá destinada al cuidado de las especies protegidas.

¿Y las actuaciones?

En las próximas semanas desvelaremos los nombres de los artistas que actuarán el próximo 8 de noviembre en el Wizink Center, pero desde ya podemos adelantar que serán artistas muy top del panorama nacional e internacional.

Para ir abriendo boca piensa en actuaciones de otros años. Por el escenario de los premios han pasado artistas como Beyoncé, U2, Dua Lipa, Taylor Swift, Camila Cabello, Melendi, Tom Walker, Take That, David Guetta, Morat, Kylie Minogue, James Blunt, El Canto del Loco, Shakira, Robbie Williams, Alejandro Sanz, Maluma, Alicia Keys, Pablo Alborán, Luis Fonsi, One Direction, Enrique Iglesias, Dani Martín, Anne-Marie o Ellie Goulding han pasado por el escenario de nuestros galardones.

Aquí te dejamos un enlace por si quieres conocer un poco más de la historia de los Premios de LOS40, los premios de música más importantes de España y Latinoamérica.

Mira el vídeo resumen de LOS40 Music Awards 2018

¿Y qué pasó el año pasado?

La verdad es que fue un año movidito. La actuación sorpresa de Rosalía, que irrumpía con su Malamente sobre el escenario o la maravillosa e inesperada actuación de Dua Lipa y Pablo Alborán en Homesick. Cosas, que solo pueden ocurrir en LOS40 Music Awards.